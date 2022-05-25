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sigortalıların gecikmiş prim borçları" ve "prim desteğinin yeni kapsamı" ile ilgili iki karar yayınlandı.

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Söz konusu karara göre Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalıların gecikmiş prim borçlarının başvuru ve ödeme süresi uzatılarak müracaat süresi 29 Temmuz 2022 tarihine uzatıldı.
sigortalıların gecikmiş prim borçları" ve "prim desteğinin yeni kapsamı" ile ilgili iki karar yayınlandı.

Ayrıca peşin ödeme veya taksitli ödemeye ait ön peşinatın ödeme süresi 30 Eylül 2022 tarihine uzatıldı

PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK İŞ YERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Resmi gazetedeki karara göre Mart 2022 – Ağustos 2022 dönemi sosyal güvenlik yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkında yasa gücündeki kararnamede değişiklik yapılarak prim desteğinden yararlanacak iş yerleri yeniden düzenlendi.

Yapılan bu değişiklik ile prim desteğinden yararlanamayacak iş yerleri şöyle düzenlendi

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