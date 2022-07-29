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Sigortalıların yatırım basamakları yeniden düzenlendi

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Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca günlük kazançların alt ve üst sınırı ile gelir basamakları yeniden saptandı.
Sigortalıların yatırım basamakları yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, günlük kazançların alt ve üst sınırları ile gelir basamakları, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli oldu.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi kararına göre, Sosyal Sigortalar Yasası’nın 88. Maddesi gereğince yasanın 4. Maddesi (1) ve (2) fıkralarında belirtilen sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak kazançların alt sınırı günlük 329.50 TL, aylık 9 bin 885 TL; üst sınırı da günlük 2 bin 306.50 TL, aylık da 69 bin 195 TL oldu.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın 87’nci maddesi gereğince haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmaksızın, komisyon ücreti, kara katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak kazançların alt sınırının günlük 329.50 TL, aylık 9 bin 885 TL; üst sınırının ise günlük 2 bin 306.50 TL, aylık ise 69 bin 195 TL olması kararlaştırıldı.

Sigortalıların 25 derece üzerinden yaşlarına göre girebilecekleri yeni gelir basamakları tablosu da Resmi Gazete’de yayımlandı.

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