Sihirli Hikayem ve Müzikal Çocuk Tiyatrosu 18 ve 19 Mart’ta...

Şirinler Müzikal Çocuk Tiyatrosu ve Şovmen İllüzyonist Enver Ertaş’ın illüzyon gösterisinin yer alacağı etkinlik 18 ve 19 Mart’ta.

Final Organizasyon’un önderliğinde, Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü, Levent Schools ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sponsorluğunda düzenlenecek Sihirli Hikayem ve Müzikal Çocuk Tiyatrosu, 18 Mart Pazar günü Levent Schools – Kindergarten Salonu’nda, 19 Mart Pazartesi günü ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda küçüklerin beğenisine sunulacak.

Bilet satışları, tüm Deniz Plaza’lardan ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı binasından temin edilebilir. Bilet ederi 25 TL olup, elde edilecek gelirin bir kısmı kanserle mücadele eden çocukların maddi-manevi ihtiyaçlarının karşılanması için Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlanacak.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Pazar günü 3 farklı seansta oynanacak oyun, saat 12:00 – 14:00 – 16:00 saatlerinde Lefkoşa’da Levent Schools – Kindergarten salonunda yer alacak. 19 Mart Pazartesi günü tek seansta oynanacak oyun, saat 18:00’da Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Vakıf koordinatörü Övgü İnce, hem çocukların keyifli dakikalar geçireceği hem de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocuklarına umut olacak Sihirli Hikayem ve Müzikal Çocuk Tiyatrosu’na tüm duyarlı bağış severlerin katılımını beklediğini kaydetti. İnce, etkinliği mümkün kılan herkese teşekkürlerini iletti.