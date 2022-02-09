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Sihirli Mantar Depresyonu Önlüyor

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Sihirli Mantar Depresyonu Önlüyor
Sihirli Mantar Depresyonu Önlüyor

Kanada hükümeti geçen yıl ölümcül hastalığı olmayan hastaların yasal olarak, halusinojenik etki yaratan ‘sihirli mantar’ (magic mushroom) tüketmesine izin vermişti.

Yapılan yeni araştırmaya göre psilosibinin, insanların ruh halini düzeltme ve bir şeyden keyif alma yetisini güçlendirmeyi artırıyor. Mevcut antidepresanların etkisizliği ya da olumsuz yan etkileri uzun zamandır gündemde.

SİHİRLİ MANTAR DEPRESYONU ÖNLÜYOR

Son araştırma Imperial College London’daki Psikedelik Araştırma Merkezi’nde yapıldı.

Farklı yöntemlerle 59 katılımcının ruh hali ve yaşam enerjisi ölçüldü. Uyku, enerji, iştah, intihar eğilimi gibi sorulara yanıtları değerlendirildi. Bazı hastalara psilosibin bazılarına da yaygın kullanılan bir antidepresan verildi.

Psilosibin, antidepresan ilaç kadar iyi sonuç verdi. Tüm katılımcıların depresyon belirtilerinde azalma görüldü.

Dahası psilosibin alan denekler, antidepresan alanlara kıyasla baş dönmesi, cinsel iştah kaybı ve ağız kuruması gibi yan etkileri daha az hissetti.

Oxford Üniversitesi’nden psikiyatri profesörü Guy Goodwin, ‘Dar kapsamlı bir araştırma ama umut veren ipuçları sunuyor’ dedi.

Araştırma ekibinden Dr. Robin Carhart Harris de katılımcıların ‘yıllardır olmadığı kadar yaşamdan keyif aldığını’ söylediğini aktardı.

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