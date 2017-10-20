Şii lider Sistani'den Irak'a: Kuzeydeki Kürtleri koruyun

Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani, hükümetten Irak'ın kuzeyindeki Kürtleri koruması talebinde bulundu.

Sistani, güvenlik güçlerinin Kerkük'e girmesini tüm Iraklılar için 'zafer' olarak nitelendirdi ve kentte 'intikam girişiminden uzak durulması' uyarısı yaptı.

Sistani'nin Kerbela'daki temsilcisi cuma hutbesinde Şii liderin mesajını okudu.

Şii lider, hükümetten Irak'ın kuzeyindeki Kürtleri koruması talebinde bulunurken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polis ve ordu güçlerinin Kerkük'e girip orada güvenliği sağlaması bir taraf için zafer diğer taraf için kırılma değil. Bu, tüm Iraklılar için zaferdir."

Kerkük'te muhtemel 'intikam girişimlerinden' uzak durulması uyarısı yapan Sistani, Kürt yetkililerin merkezi yönetimle anayasa temelinde iş birliği içinde olmasını istedi.