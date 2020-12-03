Siirt'te 5 Büyüklüğünde Deprem

Türkiye’de Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Karabağ köyünde bazı evlerde hafif hasar oluştu. Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Karabağ köyünde bazı evler hasara uğradı, İstanbul'da kalan bir aileye ait evin duvarının bir kısmı çöktü. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilçedeki Merkez Cami'nin minaresi de zarar gördü.

Depremden sonra meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla

AFAD, Siirt Belediyesi ve Kurtalan Belediyesinin itfaiye ekipleri, Kurtalan Belediyesi bahçesinde hazır bekletiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AFAD, Kurtalan ilçesindeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi. Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi. Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.