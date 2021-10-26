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Sık boğaz ağrısı çekenler dikkat!

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Sık boğaz ağrısı çekenler dikkat!
Sık boğaz ağrısı çekenler dikkat!

Sık sık boğaz ağrısı yaşamak aslında ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Grip, nezle gibi hastalıkların doğal bir sonucu olarak gördüğümüz boğaz ağrısını daha fazla önemsemek gerekiyor.

Dr. Koray Akay, sık boğaz ağrısının nedenlerini şöyle sıralıyor:

Uyurken burun tıkanıklığı çeken kimselerde, ağız açık uyunması sebebiyle sabahları ağız kuruması ve boğaz ağrısı olur. Ağzın kurumasıyla bakteriyel ve viral enfeksiyonlar boğaza daha kolay yerleşir. Dolayısıyla, sabah ağzınız kuru uyanıyor ve sık boğaz enfeksiyonu yaşıyorsanız burun kontrolü yaptırmalısınız. Kıkırdak eğriliği (deviasyon) ya da burun eti büyümesi probleminiz olabilir.

Bunun yanı sıra, boğazda yanma ve yutkunmakla şiddetlenen ağrılarınızın en sık sebebi enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlar çoğunlukla virüs kökenlidir. Soğuk algınlığı ve grip virüsleri gibi. Pek bilinmese de kızamık, suçiçeği gibi hastalıklar; nispeten daha az görülen difteri ve boğmaca gibi bakteri kökenli enfeksiyonlar da boğaz ağrısı yapabilir. Bakteri mi yoksa virütik bir enfeksiyon mu yaşadığınızı da boğaz ağrısının şiddeti ve uzunluğu ile ayırt edebilirsiniz. Bakteriyel enfeksiyonlarda boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü çok daha şiddetli ve uzun sürelidir, ateş genellikle 38.3 derecenin üzerindedir.

Boğaz ağrısı enfeksiyon dışı nedenlerden de kaynaklanabilir. Alerjiler, uyku apnesine bağlı sağlıklı solunum olmaması, boğaz kuruluğu, kirli havaya ve sigaraya maruz kalmanın yol açtığı tahriş, sese aşırı yüklenme, bağırma, gırtlak ve adale ağrıları, reflüye bağlı ağrılar ve bazı tümörler sık boğaz ağrısına neden olabilir.

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