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‘Şikayet eden biz değiliz, sürekli şikayet eden taraf onlar’

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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam gazetecilere yaptığımı açıklamasında, dün Akıncı ve Spehar arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.
‘Şikayet eden biz değiliz, sürekli şikayet eden taraf onlar’

Anastasiadis, Akıncı-Spehar görüşmesini yorumlarken, “ Kıbrıs Cumhuriyeti egemen bir hükümet olarak ve sorumluluğu olan konularda aldığı kararlar hakkında, her hangi bir şikayet veya ortak alınacak olan kararı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

İki taraf arasında olan ilişkinin kötüye gitmesinden kaçındığını ifade eden Anastasiadis, “bir karar aldık ve bu karar bilimsel verilere ve nüfus bileşimine dayalıdır” dedi. Sözlerine devam eden Anastasiadis, Kıbrıslı Rumların bugüne kadar aleyhine olan birçok konuya katlandıklarını ve sabır gösterdiklerini belirtti.

“Şikayet eden taraf biz değiliz. Aksine sürekli şikâyet eden onlardır” diyen Anastasiadis şöyle devam etti:
“Bugün, ve bu da bir tür yanıt olabilir, kendisinieTürkiye’den yasa dışı Ercan havalimanına gelenler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi için çağrıda bulundum, her gün kaydedilenleri bu şekilde engellenmesi adına. Yani, demografik değişme eğilim olması, çok fazla mülteci veya göçmenin varlığı ile baskı oluşması konusuna cevapları, bilmedikleri yönündeydi.”

Ayrıca Anastasiadis, ölçülü olmanın iyi olduğunu söyleyerek, “ama sonunda biz iyi yönetilen ülkeyiz, bir topluluğun değil, her iki topluluğun tüm halkının korunması için önlemler alıyoruz ve bu nedenle tamamen egemen Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti sorumluluğu olan konularda herhangi bir şikâyet veya ortak karar almayı kabul etmiyorum” Çeviri: Voice of the Island

 

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