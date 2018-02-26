"Sıkıntılar alternatiflerle aşılacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, altyapıda bugüne kadar sağlıklı bir planlama yapılmadığına dikkat çekerek, bu aşamada, sil baştan bir çözümün mümkün olmamasına karşın, sıkıntıların alternatiflerle aşılacağını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Çevre Yolunun sıkıntılı süreçten kurtarılıp hayata geçmesi için çalıştıklarını belirterek, bunun kent trafiğine çok ciddi bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

Atakan, yolun ara emrinden kaynaklı duran ciddi bir bölümünün olduğunu, bu ara emrin kaldırılması için bir çalışma başlatıldığını belirterek, Girne anayolundan Hamitköy’e olan bölümün açılması için uğraşıldığını, bunun aynı zamanda Fuar Kavşağını, Altınbaş Işıklarını, Atatürk Spor Salonu Kavşağını ciddi şekilde rahatlatacağını kaydetti.

“Öyle bir dar alana sıkıştık ki başka altyapıların yapılmasına engel. Tamamen kangreni ortadan kaldıracak çözümleri artık bu saatten sonra bulma şansımız yok” diyen Atakan, bu sıkıntıların alternatiflerle aşılmaya çalışılacağını söyledi.

Atakan, uzun yıllardır eksikliği yaşanan yük araçlarını ölçen tartının, çok yakında ülkede olacağı müjdesini vererek, “iki adet elektronik tartı Nisan ayı gelmeden elimizde olacak. Hemen denetimlere başlayacağız” diye konuştu.

Atakan, özelleştirme politikaları konusunda, ülkede özelleştirme denilince sanki de o kurumun anahtarının birilerine verilmesi anlamına geldiğini belirterek, aslında dünyada uygulanan özelleştirmenin bu olmadığını söyledi.

Atakan, özelleştirmenin, kamu özel ortaklığı ile kamunun söz konusu kurumda olan varlığını kaybetmeyeceği, bir özel ortağı yanına alması demek olduğunu ifade ederek, finans açısından bugün bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Mağusa Limanını örnek gösteren Bakan Atakan, limanın önemli bir değer olduğunu, ancak çağın çok gerisinde kaldığını söyledi. Atakan, KKTC’nin bu limanı çağdaş bir noktaya getirecek maddi kaynağının olmadığını belirterek, bu nedenle tek çarenin kamu özel ortaklığı olduğunu, ancak bu şekilde limanın yeniden çağı yakalayabileceğini kaydetti.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, altyapıda bugüne kadar sağlıklı bir planlama yapılmadığını belirterek, bunun sıkıntısını herkesin çekmekte olduğunu söyledi. Atakan, derelerin içine taşan inşaatlar yanında yağmur sularının toplanacağı altyapı hazırlanmadığını dile getirerek, yeni yapılan yollarda dahi bunların yapılmadığını belirtti. Atakan, “Öyle bir dar alana sıkıştık ki başka altyapıların yapılmasına da engel oldu” diyerek, Fuar Alanı yoluna giden Altınbaş ışıkları olarak bilinen yerde bir takım projesi olduğunu söyledi. Atakan, bu projenin bütçenin onaylanmasıyla birlikte bazılarının hayata geçmesi için çalışılacağını belirterek, “ancak bugüne kadar gelen çarpık yapılaşma ve kentleşme bizi sıkıştırıyor” diye konuştu.

“Altyapıda sil baştan çözüm mümkün değil”

Atakan, kavşak noktaların bir tanesinde en ideali gelen akışı da kesmemek adına katlı kavşak yapılması olduğunu ifade ederek, tam o esnada yol kenarında bir ev olduğunu, ya da kazılması gereken bir yerde su ve ana isale hattı geçtiğinden çok fazla hareket alanının kalmadığını kaydetti. Atakan, bu nedenlerden ötürü altyapıda sil baştan çözüm üretilemeyeceğini belirterek, daha çok günü kurtarmaya yönelik çözümler yakalamaya çalışıldığını söyledi. Atakan, bununda iki üç yıl içinde sorunu çözmekten ziyade başlanılan noktaya gelindiğine dikkat çekti. Atakan, özellikle Lefkoşa Çevre Yolunun sıkıntılı süreçten kurtarılıp hayata geçmesi için uğraşıldığını belirterek, bunun çok ciddi bir rahatlama sağlayacağını söyledi. Atakan, yolun ara emrinden kaynaklı duran ciddi bir bölümünün olduğunu, bu ara emrin kaldırılması için bir çalışma başlatıldığını belirterek, Girne anayolundan Hamitköy’e olan bölümün açılması için uğraşıldığını söyledi. Atakan, bunun aynı zamanda Fuar Kavşağını, Altınbaş Işıklarını, Atatürk Spor Salonu Kavşağını ciddi şekilde rahatlatacağını kaydetti. “Tamamen kangreni ortadan kaldıracak çözümleri artık bu saatten sonra bulma şansımız yok” diyen Atakan, bu sıkıntıların alternatiflerle aşılmaya çalışılacağını söyledi.

Atakan, Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe kaynakları çerçevesinde bazı projelerin de hayata geçeceğine vurgu yaparak, yaklaşan seçim yasağına takılmadan en azından bir ya da iki tanesinin projesinin ihalesini bitirmenin hedefleri arasında olduğunu söyledi.

“Yol kalitesi standartların çok fazla altında”

Atakan, trafik güvenliğinin çok kapsamlı bir konu olduğunu dile getirerek, sadece güzel yol yapmakla sorunların çözülemeyeceğini kaydetti. Atakan, işin altyapı, eğitim boyutunun da önemli olduğunu belirterek, vatandaşın bilinçlendirilmesi yanında takip boyutunun önem taşıdığını söyledi. Atakan, yol kalitesinin standartların çok fazla altında olduğuna dikkat çekerek, denetleme noktasında da çok fazla eksikliğin olduğunu belirtti. Atakan, Polis Genel Müdürlüğünün ciddi anlamda personel sıkıntısı olduğuna dikkat çekerek, alternatif yolların olmamasından kaynaklı ticaret amaçlı araçların ve büyük yük araçlarının belli bir güzergahı seyretmek zorunda kaldığını kaydetti.

“Dedike yol için konunun uzmanlarıyla görüşmeye başladık”

Atakan, bazı Avrupa ülkelerinde dedike yol denilen tır ve kamyonların giremediği ya da sadece onların oluşturduğu bölgelerin hayata geçirildiğini belirterek, bu sistemin ülkemizde hyaşama geçecek bir şey olmadığını, ancak bir opsiyon olarak durmasında fayda olduğunu kaydetti. Atakan, şöyle devam etti, “Yeni dönemdeki en önemli önceliğimiz bu olacaktır. Konunun uzmanlarıyla görüşmeye başladık. Konusunda uzman birçok kişi ile görüş alışverişinde bulunmaya başladık. Bu yol projesini hayata geçirirken onların da görüşü dahilinde adım atmayı istiyoruz”

“Akıllı Trafik Sistemi için çalışıyoruz”

Atakan, Akıllı Trafik Sistemlerini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, trafik sinyalizasyon sistemlerini yolun akışkanlığına göre ve ana arterleri birbirine entegre olmuş haliyle kullanan ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğunu söyledi.

Atakan, bu konuyla ilgili bilgi talebinde bulunduklarını ve önümüzdeki günlerde bir demonun yapılacağını ifade ederek, bir ihale sürecine çıkılacağını kaydetti.

Atakan, bir aracın trafik yoğunluğunun olduğu bir noktaya girdiği zaman akıllı arterler tarafından bu durumun algılanacağına işaret ederek, bu yolun devamındaki sıkışma oranına göre yolun içinde bekletileceğini ya da farklı yerlere sevk edileceğini söyledi.

Atakan, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde Gönyeli Çemberinden başlayan uzun kuyrukların en azından bir kısmının elimine edilmesi anlamına geleceğini kaydetti.

“Yük araçlarını tartan elektronik tartı geliyor”

Polis Genel Müdürlüğünün Trafik Şubesi ile çok yakın işbirliği başlatıldığını belirten Atakan, ağır vasıtalara yönelik çok ciddi bir denetleme politikası oluşturulacağını söyledi. Atakan, iki adet elektronik tartının Nisan ayı gelmeden ülkede olacağını belirterek, hemen denetimlere başlanacağını kaydetti. Atakan, daha önce de dile getirilen takometre uygulamasının birkaç farklı alternatifinin uygulanacağını belirtti. Önümüzdeki hafta içinde bunların da demolarının geleceğini ifade eden Atakan, bunun ilk etapta bütün ağır vasıtalara kullanımının şart olacağını kaydetti.

“Sürüş ehliyetleri takometrelerle uyumlu hale gelecek”

Atakan, yenilenen sürüş ehliyetlerinin ise kimlikler gibi çipli olacağını kaydederek, şöyle devam etti, “Sürüş ehliyetleri takometrelerle uyumlu hale gelecek. Böylece ehil olmayan kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığı ve hız sınırlarına uyup uymaması anlık takip edilebilecek. Polisin de veri tabanına aktarılması sağlanacak. Sabit hız kameralarının güncellenmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. 10 tane daha sabit hız kamerası geliyor. Dağyolu ile ilgili bir önceki hükümet döneminde başlayan bir çalışma vardı. Bunun bir bölümü yeni bir güzergah üzerinden olacak. Bir iki kamulaştırma sıkıntısı var. Salı günü görüşülecek bir Bakanlar Kurulu önergemiz var. Süratli bir şekilde bunu ha geçirmemi halinde yeni güzergah için inşaata başlanılacak. Mevcut durumun da düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için mahalle gelirlerden bir kaynak yaratarak mevcut yolun yenisi yapılana kadar daha sağlıklı bir hale getirilmesi için mühendisler çalışmaktadır”

“KKTC’nin maddi kaynağı yok”

Tolga Atakan, özelleştirme politikaları konusunda ise, ülkede özelleştirme denilince sanki de o kurumun anahtarının birilerine verilmesi anlamına geldiğini belirterek, aslında dünyada uygulanan özelleştirmenin bu olmadığını söyledi.

Atakan, özelleştirmenin, kamu özel ortaklığı ile kamunun söz konusu kurumda olan varlığını kaybetmeyeceği, bir özel ortağı yanına alması demek olduğunu ifade ederek, finans açısından bugün bunun önemli olduğunu kaydetti. Mağusa Limanını örnek gösteren Bakan Atakan, önemli bir değer olduğunu, ancak çağın çok gerisinde kaldığını söyledi. Atakan, KKTC’nin bu limanı çağdaş bir noktaya getirecek maddi kaynağının olmadığını belirtti. Atakan, bu nedenle tek çarenin kamu özel ortaklığı olduğunu belirterek, ancak bu şekilde limanın yeniden çağı yakalayabileceğini kaydetti. Atakan, kamunun oradaki varlığını kaybetmeyeceği, yanına alacağı bir özel ortakla finansal gereklilikleri yerine getirerek bir işletme sonucunda ortaya çıkacak olan ciroyu da belli bir oranda paylaşması gerektiğini savundu.

“Kamunun varlığı korunacak”

Atakan, “Özelleştirmedeki düşüncemiz kurumun anahtarını teslim edip, ne hali varsa görsün şeklinde değil, kamunun oradaki varlığını mutlaka koruyacak bir şekildedir” diye konuştu. Bu konunun sivil topluma doğru anlatılmadığını ifade eden Atakan, “gündeme gelmesi durumunda mutlaka sivil toplum ile istişare içinde olacağız” dedi.

“Geçitkale Havaalanı kullanıma hazır hale gelecek”

Atakan, Geçitkale Havaalanının bugün itibariyle kullanılmaz durumda olduğunu, çevresindeki elektrik akım hatlarının orada bir engel teşkil ettiğini belirterek, bunun kaldırılması için bir çalışmanın olduğunu söyledi. Atakan, işlemler başladığı andan itibaren Geçitkale Havaalanının mevcut sözleşme çerçevesinde ve Ercan sözleşmesiyle çelişmeyecek bir şekilde hayata geçirilebileceğini düşündüğünü belirtti. Atakan, bu şekilde çürümeye terk edilmesinin hoş bir durum olmadığını söyleyerek, ikinci bir hava alanının kullanıma hazır bir şekilde orada durmasının daha doğru olacağını kaydetti.

“Akıllı durak sistemi yaratacağız”

Bakan Tolga Atakan, ülkede atan nüfus, artan bir öğrenci sayısı ve artan bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek, buna paralel olarak kontrollü bir şekilde artan bir taşımacılığın olmadığını söyledi. Atakan, toplu taşımacılıkla ilgili bir çalıştay düzenleme düşüncesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu, “Tek bir kartla adanın bir ucundan diğer ucuna gidebildiğiniz belli saatlerde biten değil, belli saatler sonrasında da devam eden bir toplu ulaşım altyapısı hedefliyoruz. Şehirlerarası ve şehirler içi olacak şekilde bir kümeleşme öngörüyoruz. Kooperatifleşme kurularak yapıların hizmet vereceği, altyapısı devlet tarafından yapılacak, dünyada örnekleri olan akıllı durak sistemi tarzı bir sistem yaratma düşüncesindeyiz. Hafif raylı sistemlerle ilgili de bir takım söylemler olmuştu. Bununla ilgili fizibilite yapıldığı bilgisi aldık. Bu raporların gelmesini bekliyorum. Hatta bir firmanın raylı sistem konusunda bir çalışma yapmış. Bu firma ile de görüşeceğiz. Bu projenin de yine yap-işlet-devret şeklinde ya da kamu özel ortaklığı şeklinde hayat bulması mümkündür”

“Usulsüz verilen T izinleri iptal edilecek”

Atakan, 2009 yılından beri ülkede taksi izni verilmediğine dikkat çekerek, arada turistik T olarak adlandırılan bir yapının türediğini söyledi. Atakan, yeniden taksi izni verilmesi ve bu izin verilirken kriteri ne olacağı yönünde çalışma yapılacağını ifade ederek, bunun yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Atakan, turistik T ile ilgili geçmiş dönemlerden beri olan birçok şikayet olduğunu, usulsüz izin verildiğini, bu izinlerin bir kişiden başka kişiye geçtiğine yönelik şikayetlerin hala sürdüğünü söyledi. Bununla ilgili bir çalışma başlatıldığını belirten Atakan, usulsüz verilen T izinlerinin kısa bir süre sonra iptal edileceğini kaydetti.

Tolga Atakan, artan nüfus yoğunluğuna cevaz verir bir şekilde taksi izinlerinin tekrardan verilmeye başlanmasıyla birlikte turistik T’ye olan talebin düşeceğini söyledi. Atakan, bu şekilde yine kiralık araçlarla ilgili bir çalışma başlatıldığını belirterek, AB ülkelerinden alınan örneklerle birlikte tamamlanması durumunda Kiralık Araç İşletmecileri Birliği ile birlikte son şeklinin verileceğini dile getirdi.

“Korsan taşımacılığın önüne toplu taşımacılıkla geçeceğiz”

Atakan, “Her yaş grubundaki sürücünün dilediği arabayı kiralayamayacağı, kiralanan araçların elektronik olarak denetleneceği, sınıflara göre belli modellerin kiralanabileceği yönünde çalışacağız. Kırmızı plakalarla bu araçların trafikte yeniden görünür olmasını sağladık. Ayrı bazı markalamalarla da şirket bazında takip edeceğimiz bir altyapı yaratacağız. Toplu taşımacılık başta olmak üzere bütün bu saydıkların hayat bulması halinde korsan taşımacılık ve bundan elde edilen haksız kazancın da önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

Ehliyette 20 ders zorunluluğu

Tolga Atakan, ehliyet veriliş şekline yönelik bir tüzük değişikliği üzerinde çalışıldığını belirtti. Atakan, Türkiye ve AB üyesi ülkelerin haricinde üçüncü dünya ülkesine mensup kişilerin uluslararası ehliyet ibraz edenlerin haricinde kalanların, ülkemiz şoför okulları tarafından 20 ders almaları sonucu tabi tutulacakları sınavla buradaki ehliyeti alma şansları olacağını kaydetti. Ehliyetlerin de yenileneceğini ifade eden Atakan, “bizdeki araç sınıflandırması dünya ile aslında uyumlu olmayan bir sınıflandırmadır. Dünyadaki araç sınıflandırmasına uygun ve AB normlarında bir ehliyet yapısına kavuşuyoruz” diye konuştu.

Atakan, ehliyet alınış şekli, sınav şeklinin de aslında biraz daha sıkı denetlendiği, biraz daha çağın normlarına uygun hale getirileceği bir yapı üzerinde şoför okulları birliğiyle bunun üzerinde tartışıldığını belirterek, yakın bir zamanda temelinin atılacağı bir parkın olacağını söyledi.

“Araç seyrüseferleri internet üzerinde yenilenecek”

Atakan, çok kısa bir süre içinde internet üzerinden araç seyrüseferlerinin yenilenebileceği bir sisteme geçileceğini belirterek, bu konuda daireye gitmeye gerek kalmayacağını kaydetti. Atakan, bu şekilde yaşanan sıkışıklığın önüne geçileceğini belirtti.

“Karayolları Dairesi’nin yeterli ekipmanı yok”

“Anayollarda bazı aydınlatmaların çalışmadığı yönünde şikayetler alıyoruz. Ne yazık ki Karayolları Dairesi’nin bu yönde bir ekipmanı, alet ya da edavatı yoktur” diyen Atakan, bir önceki hükümet döneminde KIB-TEK ile bir anlaşma yapıldığını anımsattı. Atakan, KIB-TEK’in yeni yönetiminin seçilmesiyle birlikte bu yöndeki yapıların KIB-TEK’e aktarılacağını ve bu şekilde sıkıntının ortadan kalkacağını kaydetti.

(yeni bakış)