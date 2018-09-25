  • BIST 99.980
  • Altın 237,274
  • Dolar 6,1420
  • Euro 7,2366
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Sikkim'e inen yol

» »
Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından Pazartesi günü açılan ülkenin 100. havaalanı, kimilerine göre aynı zamanda dünyanın en güzel havaalanı.
Sikkim'e inen yol

Ülkenin kuzey doğusundaki Sikkim eyaleti, bir zamanlar Himalayalar'da kurulu eski ve küçük bir krallıktı. Bölgenin ilk havaalanı olan Pakyong, başkente 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bir dağ oyularak inşa edilen Hindistan'ın en yeni havaalanı, güzelliğinin yanında 'mühendislik harikası' olarak da tanımlanıyor.

Sikkim airport

Çin sınırına 60 kilometre mesafede yer alan havaalanı, 1,371 rakımlı Pakyong köyünün hemen üzerine inşa edildi.

Eyalet aynı zamanda dünyanın en yüksek üçüncü dağı olan Kanchenjunga'ya da ev sahipliği yapıyor.

Sikkim airport
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Vietnam Devlet Başkanı Quang, hayatını kaybetti21 Eylül 2018 Cuma 08:50
  • Güney Kore lideri, binlerce Kuzey Koreliye seslendi: 70 yıllık husumeti bitirelim20 Eylül 2018 Perşembe 10:28
  • Kuzey ve Güney Kore'den uzlaşma19 Eylül 2018 Çarşamba 08:50
  • Kuzey ve Güney Kore liderleri buluştu18 Eylül 2018 Salı 15:07
  • 11 yıl sonra bir ilk: Güney Kore lideri Moon, Kuzey Kore'de18 Eylül 2018 Salı 08:45
  • Japonya ilk kez Güney Çin Denizi'nde denizaltı tatbikatı yaptı17 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
  • Süper tayfun Filipinler'i vurdu, Hong Kong'a ilerliyor15 Eylül 2018 Cumartesi 12:30
  • Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız14 Eylül 2018 Cuma 11:39
  • Araçla kalabalığın arasına daldı: Ölü sayısı 11 oldu13 Eylül 2018 Perşembe 11:57
  • Putin'den Japonya'ya: Yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalayalım12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti