Sikkim'e inen yol

Ülkenin kuzey doğusundaki Sikkim eyaleti, bir zamanlar Himalayalar'da kurulu eski ve küçük bir krallıktı. Bölgenin ilk havaalanı olan Pakyong, başkente 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Bir dağ oyularak inşa edilen Hindistan'ın en yeni havaalanı, güzelliğinin yanında 'mühendislik harikası' olarak da tanımlanıyor.
Çin sınırına 60 kilometre mesafede yer alan havaalanı, 1,371 rakımlı Pakyong köyünün hemen üzerine inşa edildi.
Eyalet aynı zamanda dünyanın en yüksek üçüncü dağı olan Kanchenjunga'ya da ev sahipliği yapıyor.
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