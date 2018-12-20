Sıla-Ahmet Kural davasında Adli Tıp'tan yalanlama

Adli Tıp Kurumu, şarkıcı Sıla'nın oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiğine dair soruşturma dosyasındaki görüntülerle ilgili rapor hazırlamadığını açıkladı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun, Sıla'ya ait görüntülere ilişkin rapor hazırladığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 'Adli Tıp'tan morluklar belli değil raporu', 'Sıla Ahmet Kural soruşturmasından Adli Tıp karar verdi', 'Adli Tıp'tan morluklar belli değil' şeklindeki başlıklarla sunulan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun savcılığa gönderildiğine dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Haberlerde yer alan 'Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu Savcılığa gönderildi; raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı bildirildi' ifadeleri, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış böyle bir rapor olmadığından gerçekleri yansıtmamaktadır. Adli Tıp Kurumu'ndan söz konusu görüntülere yönelik herhangi bir inceleme talep edilmemiş olup, haberlerde atıfta bulunulan rapor kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir."

Sıla, Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuş, Kural ise suçlamaları kabul etmemişti. Kural hakkında hazırlanan iddianamede ‘hakaret', ‘tehdit' ve ‘basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenmişti.