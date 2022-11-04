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Sıla İncirli: Lefkoşa’ya üç yeni geçiş noktası açılması gerekli

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da yeni geçiş noktalarının açılması gerektiğinin altını çizdi.
Sıla İncirli: Lefkoşa’ya üç yeni geçiş noktası açılması gerekli

Göreve geldikleri zaman, Baf, Mağusa ve Haspolat (Mia Milia) Geçiş Noktaları’nın açılması için belediye olarak baskı yapacaklarını vurgulayan Usar İncirli, Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğuna işaret etti. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye Genel Başkan Tufan Erhürman da eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili vizyon ve projelerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

 

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA ARZU ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİL

25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine işaret ederek sözlerine başlayan CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın arzu ettikleri noktada olmadığının altını çizdi. Lefkoşa’nın aydınlanma sorununun olduğunun altını çizen Usar İncirli, geceleri sokak lambalarının yanmadığını belirtti. Sıla Usar İncirli, güvenlik konusunda da birçok sorun yaşandığını kaydetti. Sorunları çözmek ve Lefkoşa’yı tam anlamıyla bir başşehir görüntüsüne kavuşturmak için yola çıktıklarını vurgulayan Usar İncirli, Baf, Mağusa ve Haspolat Geçiş Noktaları’nın açılması için belediye olarak baskı yapacaklarını vurguladı. Usar İncirli, bütünlüklü projelerle hareket edeceklerine dikkat çekti ve Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. LTB’nin uluslararası tanınmışlığının önemine işaret eden Usar İncirli, “Her kapı Lefkoşa Türk Belediyesi’ne açılır. Bütünlüklü projelerin gerçekleşmesi için bu şehre her yerden fon getirebiliriz” dedi.

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