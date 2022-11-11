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Sıla İncirli LTB'de örgütlü olmayan Dev-İş'i ziyaretinde iş güvenliğinden bahsetti!

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Sıla İncirli LTB'de örgütlü olmayan Dev-İş'i ziyaretinde iş güvenliğinden bahsetti!
Sıla İncirli LTB'de örgütlü olmayan Dev-İş'i ziyaretinde iş güvenliğinden bahsetti!

İNCİRLİ: İŞÇİ GÜVENLİĞİ BİZE EMANET OLACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, işçi güvenliğinin kendilerine ait olacağını, Belediye Personel Yasası’nın güncellenmesi ve yasaya bağlı sınav tüzüğünün çalışması hedefleri bulunduğunu söyledi. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret eden LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, sendika yöneticileriyle görüş alış verişinde bulundu. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ile Mağusa milletvekili Erkut Şahali de eşlik etti.

Belediyelerin azaltılmasına sebep olan yasaya ilişkin görüşlerini aktaran Sıla Usar İncirli, gayri meşru hükümetin ‘yerel yönetimler reformu’ adı altında hukuk dışı ve sürdürülebilir olmayan işler yaptığını belirtti. Bu yasadan kaynaklı olarak çalışanlar ve halk açısından yaşanacak sorunların farkında olduklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, “Bütün bunlarla mücadele etmek için partimiz de biz de buradayız” dedi. Lefkoşa’nın şu an atıl bir şehir görüntüsünde olduğunu işaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da trafiğin can sıkıcı bir halde olduğunu, kaldırımların ise insanların rahatça yürüyebileceği bir alan olmadığını, ancak tüm bunları düzeltmek için yola çıktıklarını ifade etti.

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