Sıla kendisini izlemeye gelenlere dert yandı

Solfej Organizasyon ve Kerki Production'un düzenlediği Sıla'nın "Heybeden Şarkılar" konser serisi, yoğun istek üzerine 6.'sı kez TİM Show Center'da gerçekleşti.

Sıla’nın İstanbul’daki 6. konserinde 1800 kişilik TİM Show Center’da, boş koltuk kalmadı. Konsere Efe Bahadır ile oturarak söyledikleri şarkılarla başlayan Sıla, konserin ilk bölümünde kariyerine başladığı yıllardan şarkılarına yer verdi.Sahneye ilk olarak parlak kabarık bir kıyafet ile çıkan pop müziğinin başarılı ismi, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Geçmiş konserlerinde küpesini düşürüp ayakkabısının ayağından çıktığını söyleyen güzel şarkıcı, yaşadığı talihsiz sahne kazalarına yorum yaptı. Güzel şarkıcı, “Kurşunlar döktürüyorum yetmiyor, bıktım bu nazardan” dedi.

KARDEŞİMİ DİNLEMEYE GELDİM!

Heybeden Şarkılar konser serisi ile büyük beğeni toplayan Sıla’yı dinlemeye gelenler arasında, yakın arkadaşı Gözde Kansu vardı. Şarkıcı hakkında yorum yapan Kansu, “Ben kardeşimi dinlemeye geldim, onu çok beğeniyorum” dedi.Okyanus şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan başarılı şarkıcı Derya Uluğ’da konseri dinlemeye gelenler arasında yerini aldı.