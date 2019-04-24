Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında görülen ve Kural'un 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası ünlü şarkıcı sosyal medyadan bir metin yayınladı. "Susan binlerce kadının sesi olmak istedim" diyen Sıla mesajında "Kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…" dedi.

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında görülen ve Kural'un 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası ünlü şarkıcı sosyal medyadan bir metin yayınladı.