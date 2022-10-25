Sıla Usar İncirli: Gençler Lefkoşa’da, daha çok yaşam alanı bulacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti Lefkoşa Türk Lisesi’ni (LTL) ziyaret etti. Ziyarette, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu. LTL Müdürü Niyazi Türkseven ve öğretmenlerle sohbet etme fırsatı yakalayan CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, hedeflerini ve projelerini öğretmenlerle paylaştı. Ziyarette, genelde Lefkoşa, özelde ise okulların sıkıntıları hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, okullarla belediyenin, birçok ortak projelere imza atabileceğinin altını çizdi ve gençlerin daha çok yaşam alanı bulabilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA’DA YAŞAM ŞU AN, ARZU ETTİĞİMİZ DURUMDA DEĞİL

Öğretmenlerin toplumdaki önemine işaret ederek sözlerine başlayan Sıla Usar İncirli, ülkenin hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal sorunlarını en iyi gören kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğini vurguladı. Memleketin içinde bulunduğu koşullardan kimsenin memnun olmadığını dile getiren Usar İncirli, Anayasa ve hukuk tanımayan bir “yönetim” olduğunun altını çizdi. Yerel seçimlere, çok büyük bir kaosla girileceğini belirten Usar İncirli, CTP olarak yerel seçimleri çok önemsediklerini ifade etti. Bu kötü gidişatı geri çevirmek için 25 Aralık’ta yapılacak olan seçimin çok önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, “Lefkoşa’da yaşam şu anda arzu ettiğimiz bir durumda değildir” diye konuştu.

“DAHA İYİSİNİN YAPILABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ”

Lefkoşa’nın herkesin başşehri olduğuna vurgu yapan Usar İncirli, Lefkoşa’ya gün içinde binlerce kişinin geldiğini, gündüz nüfusuyla gece nüfusunun farklı olduğunu kaydetti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, uluslararası tanınmışlığı olan çok önemli bir kurumumuz olduğunu anımsatan Usar İncirli, “Lefkoşa her açıdan, Kıbrıslı Türklerin gurur duyması gereken bir şehir olmalıdır” ifadelerini kullandı. Usar İncirli, “Bize göre Lefkoşa’nın şu anki hali yeterli değildir. Daha iyisinin yapılabileceğini biliyoruz. Projelerimizi hazırladık ve hayata geçireceğiz” dedi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ile ortak projelerin önemine de dikkat çeken Usar İncirli, söz konusu projelerin yaşam bulabilmesi için vizyonun ve bütçe denetiminin önemli olduğunun altını çizdi. Lefkoşa’nın altyapı açısından çok zayıf kalmış bir durumda olduğunu ifade eden Usar İncirli, “Göreve geldiğimizde, bütünlüklü projelerle, projelerin bütçelendirilmesine, güncellenmiş İmar Planı’na uygun şekilde şehrin planlanmasına büyük önem vereceğiz” dedi.

“HEM ÇEVREYLE HEM DE ÇEVRSİYLE BARIŞIK BİR YÖNETİM ANLAYIŞI”

Lefkoşa’ya daha fazla kaynağın gelebilmesi için çalışma yapacaklarını söyleyen Usar İncirli, hem çevreyle hem de çevresiyle barışık bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti. Lefkoşalıların trafikte çok zaman kaybettiğini söyleyen Usar İncirli, Lefkoşa’nın trafiğinin akışkan olmadığını vurguladı. Lefkoşa’da bir yerden, bir yere gitmenin çok zor hale geldiğini yineleyen Usar İncirli, akıllı şehirlerin kendilerine iyi bir örnek teşkil edeceğini belirtti. Akıllı şehrin, teknolojiyle insanı ve yönetimi buluşturmak olduğunu kaydeden Usar İncirli, Lefkoşa’nın, bisikletliler ve yayalar için güvenli olmadığını ifade etti. Lefkoşa’daki güvenlik konusunun da en büyük sıkıntılardan olduğunu vurgulayan Usar İncirli, Lefkoşa’nın karanlık değil aydınlık bir şehir olsun diye çalışacaklarını söyledi.

“İNSANA DAİR HER ALANDA HİZMET VERECEĞİZ”

CTP’li belediyelerin yatırım ve bütçe yönetim başarılarından örnekler veren Usar İncirli, yetki karmaşası olan alanlarda sorunların çözümsüz kalmasına ve hizmetlerin aksamasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Tüm kurumlarla işbirliği halinde çalışma anlayışını benimseyeceklerine dikkat çeken Usar İncirli, “Belediyenin ağırlığını ortaya koyarak, sorumluluk almaktan kaçınmayacağız. Yerel yönetimlerin sorumluluk alanına eğitimin de girdiğini dile getiren Usar İncirli, okullara gereken önemi vereceklerini vurguladı. Belediye ile okulların, dayanışma ve işbirliği içinde çalışarak birçok hizmetin üretilebileceğinin de altını çizen Usar İncirli, “Okullarla belediye ortak birçok projeye imza atacak, gençler daha çok yaşam alanı bulabilecek” diye konuştu. Usar İncirli, “İnsana dair her alanda, yaşlıların, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam kalitelerini artıracak projeleri hayata geçirmek hedefindeyiz. Hayal ettiğimiz şehre ulaşmak için çok çalışacağız ve başaracağız” diye konuştu.