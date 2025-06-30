  • BIST 9909.31
  • Altın 4192.3
  • Dolar 39.7651
  • Euro 46.6321
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Sıla Usar İncirli: Hiçbir kaza kendiliğinden olmaz

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli Girne Çevre yolunda yaşanan tır kazasına işaret ederek, trajedinin kıyısından dönüldüğüne vurgu yaptı.
Sıla Usar İncirli: Hiçbir kaza kendiliğinden olmaz

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan İncirli, Erenköy’deki okul otobüsü kazasının yaralarını saramadan, bu kez de tır kazasıyla karşı karşıya kalındığı belirterek, ‘rastgele hayatımızı kaybediyoruz, rastgele hayatta kalıyoruz’ ifadelerini kullandı. 
Girne’de meydana gelen kazada trajedinin kıyısından dönüldüğünün altını çizen İncirli, kazanın hayat kaybıyla sonuçlanmamasının tamamen şans olduğunu söyledi. 
İncirli, kazanın nedenlerine dair hükümetin topluma izahat borcu olduğunu belirterek, ‘bu tır aşırı yükle mi seyrediyordu, bakımları yapılmış mıydı? Bu kaza kendiliğinden olmadı. Hiçbir kaza kendiliğinden olmaz. Kazanın nedenlerine dair topluma izahat borcunuz var’ diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeniceköy-Serdarlı Anayolu ve İskele’de İki Ayrı Yangın30 Haziran 2025 Pazartesi 15:38
  • KKTC’de İkamet İzinleri Olmadan Kalan 6 Kişi Tutuklandı30 Haziran 2025 Pazartesi 15:29
  • Ayşegül Garbli yazdı... YUH ARTIK!!!! Hükümet30 Haziran 2025 Pazartesi 15:23
  • Girne’de Yolda Yürürken Aniden Hayatını Kaybetti30 Haziran 2025 Pazartesi 15:13
  • Erhürman: Diyalog yolunu sonuna kadar kullanacağız30 Haziran 2025 Pazartesi 12:43
  • Mahkeme Ilani30 Haziran 2025 Pazartesi 12:30
  • Türkiye’de işsizlik rakamları açıklandı30 Haziran 2025 Pazartesi 11:32
  • Denizlerde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor30 Haziran 2025 Pazartesi 09:43
  • Hava sıcaklığı 4 derece düşecek30 Haziran 2025 Pazartesi 09:41
  • Ergenekon bölgesinde yangın! Belediye halktan destek istedi29 Haziran 2025 Pazar 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti