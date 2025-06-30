Sıla Usar İncirli: Hiçbir kaza kendiliğinden olmaz

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan İncirli, Erenköy’deki okul otobüsü kazasının yaralarını saramadan, bu kez de tır kazasıyla karşı karşıya kalındığı belirterek, ‘rastgele hayatımızı kaybediyoruz, rastgele hayatta kalıyoruz’ ifadelerini kullandı.

Girne’de meydana gelen kazada trajedinin kıyısından dönüldüğünün altını çizen İncirli, kazanın hayat kaybıyla sonuçlanmamasının tamamen şans olduğunu söyledi.

İncirli, kazanın nedenlerine dair hükümetin topluma izahat borcu olduğunu belirterek, ‘bu tır aşırı yükle mi seyrediyordu, bakımları yapılmış mıydı? Bu kaza kendiliğinden olmadı. Hiçbir kaza kendiliğinden olmaz. Kazanın nedenlerine dair topluma izahat borcunuz var’ diye konuştu.