Sıla Usar İncirli:Erken Seçimden Korkuyorlar

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

Erken seçimden korkuyorlar. Erken seçim tarihi belirlememek için Anayasa’ya, Meclis çalışmalarına darbe vurmaktan bile çekinmiyorlar. Sabah saat 10:00’dan beri muhalefet hazır, iktidar Genel Kurul’u açmamak için fellik fellik kaçıyor

Hükümet iktidarda bir gün fazla kalmak uğruna ülkenin bütün kurumlarını yerle bir etmeye çalışıyor. Ama başaramayacaklar. Onların korkularının karşısında bizim cesaretimiz ve mücadelemiz var.