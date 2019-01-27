Şarkıcı Sıla Gençoğlu, eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın kendisine şiddet gösterdiği iddiası üzerine açılan davanın görülmesi öncesinde, Kural ve avukatı hakkında savcılığa şikayette bulundu. Gençoğlu, Kural ile avukatının, olaydan 18 saat sonra bir ortamda şarkı söylerken çekilen videosunun üzerinde tahrifat yaptıklarını iddia etti.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na dayak attığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ahmet Kural'a Sıla tarafından bir dava daha açıldı.