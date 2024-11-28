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Silah ve canlı mermilerle yakalandı

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Girne’de gerçekleştirilen operasyonda iki silah ele geçirilirken, M.C.S tutuklandı. Zanlı sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Silah ve canlı mermilerle yakalandı

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 'Kanunsuz Ateşli Silah , Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 13:45 raddelerinde, Girne’de faaliyet gösteren bir  kafenin ön kısmındaki çiçek saksısı içerisinde; 1 adet 9mm  çapında tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunması üzerine, polis tarafından  yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen zanlının tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlının Girne’de kalmakta olduğu odasında , yapılan arama neticesinde ise 1 adet 7.65mm. çapında tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, bir gün süre istedi.

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