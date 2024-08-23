  • BIST 9774.71
  • Altın 2730.77
  • Dolar 33.9995
  • Euro 37.8331
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Silah ve mermiler... Bir kişi daha aranıyor

» »
Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli, Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf" suçlarından tutuklanan M.U mahkemeye çıkarıldı.
Silah ve mermiler... Bir kişi daha aranıyor

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.08.2024 tarihinde saat 21:05 raddelerinde Girne'de, Girne ve Lefkoşa Polis Müdürlükleri'ne bağlı C.Ö.Ş ekiplerince alınan bilgi doğrultusunda Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin otopark alanı içerisinde yapılan operasyonda zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu Taurus marka siyah renk 7,65 mm çapında seri numarası olmayan ateşli silah, içerisine takılı bulunan şarjör içerisinde 7,65mm çapında 7 adet canlı mermi ve 2 adette yerde olmak üzere toplam 9 adet canlı mermi tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, silah ve mermilerin emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulunan ateşli silah ve patlayıcı maddelerin incelenmek üzere PGM Parmak İzleri Şubesi ve Balistik Şube'ye gönderileceğini kaydetti. Polis memuru, kimliği tespit edilen bir şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polisten Girne'de operasyon19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:58
  • Girne Limanı’nda Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:59
  • Girne limanda uyuşturucu operasyonu... Gönüllü ifade verdi19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:14
  • Fatma Ünal (JUJU) UBP Girne Kadın Kolları başkanı seçildi19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:48
  • Başbakan Ünal Üstel, Girne ilçe seçim sonuçlarını yerinde takip etmek için GAÜ Spectrum'da...18 Ağustos 2024 Pazar 18:27
  • Fatma Ünal'ın (JUJU) kadın kolları başkanlığı için yarıştığı UBP'nin Girne İlçe Kongresinde gerginlik18 Ağustos 2024 Pazar 14:52
  • Üstel: Görev alacak kişiler bellidir, seçim formaliteden ibarettir!18 Ağustos 2024 Pazar 14:27
  • 49 yaşında intihar18 Ağustos 2024 Pazar 12:05
  • Vekillerden destek gelmeye başladı... Girne Milletvekili Hasan Küçük Taçoy'a desteğini açıkladı...18 Ağustos 2024 Pazar 10:49
  • Girne’de zeytin toplama tarihleri açıklandı16 Ağustos 2024 Cuma 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti