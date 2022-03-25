  • BIST 2.175,51
  • Altın 931.367
  • Dolar 14.8261
  • Euro 16.2981
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Silahla bir kişiyi öldürmeye çalışmıştı cezaevine gönderildi!

» »
Silahla bir kişiyi öldürmeye çalışmıştı cezaevine gönderildi!
Silahla bir kişiyi öldürmeye çalışmıştı cezaevine gönderildi!

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti. Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını ancak olay yerinde 9 mm silaha ait bir adet boş kovan bulduklarını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ateşli silahlarla ilgili benzer 4 sabıkası olduğunu ifade eden Koçer, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haksen, Halkı Kitlesel Eylemlere Katılmaya Çağırdı25 Mart 2022 Cuma 19:03
  • İşte Bu Akşam Kesinti Olacak Bölgeler ve Saatleri25 Mart 2022 Cuma 18:38
  • Özersay: Yapılan Zamlar Orantısızdır ve Ekonomik Akıldan Yoksundur25 Mart 2022 Cuma 18:17
  • Esnaf Eylemler Başlatıyor25 Mart 2022 Cuma 18:11
  • Varol Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Görevinden Alındı25 Mart 2022 Cuma 18:02
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Heyetini Kabul Etti25 Mart 2022 Cuma 17:59
  • Tatar: Çanakkale Ruhunun Ne Olduğunu En İyi Bilenlerdeniz25 Mart 2022 Cuma 17:53
  • Memur-Sen'in 6'ncı Olağan Genel Kurulu Yapıldı25 Mart 2022 Cuma 17:47
  • Bakanlar Kurulu Tamamlandı25 Mart 2022 Cuma 17:36
  • TDP Solda İşbirliği için Sol Partilerle Görüşmeleri Tamamladı25 Mart 2022 Cuma 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti