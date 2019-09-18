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Silahla girdiği markette kasiyerin telefon konuşmasını bölmeye cesaret edemedi: Rusya'da polis 'utangaç hırsızı' arıyor

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Rusya'da polis, elinde silahla soymaya gittiği marketteki kasiyer kadının hararetli telefon konuşmasını bölmeyi bir türlü göze alamayan ve nihayetinde hırsızlık girişimini bırakıp dükkanı eli boş terk eden ‘utanganç hırsızı’ bulmaya çalışıyor.
Silahla girdiği markette kasiyerin telefon konuşmasını bölmeye cesaret edemedi: Rusya'da polis 'utangaç hırsızı' arıyor

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde bir hırsız, soymaya gittiği marketteki kasiyer kadının telefonla konuştuğunu ve kendisini pek de ciddiye almadığını fark etti. Ancak hırsız, kasiyer kadını korkutup soygunu gerçekleştirmek yerine eli boş bir halde marketi terk etmeye karar verdi. Polis, başarısız soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıyan ‘utangaç hırsızı’ arıyor.

 

 

KASİYER ‘PANİK BUTONUNA’ BASTI, ANCAK TEK BİR KORKU BELİRTİSİ DAHİ GÖSTERMEDİ’

Zanlı, dün gece geç saatlerinde marketin kapısından içeri girdi. Kameralara yansıyan görüntülere göre ayakta durmakta zorlanacak kadar gergindi, ancak yine de planına uymaya devam etti. Fakat telefonda konuşmakla oldukça meşgul görünen kasiyer kadın, yüzünde maske olan silahlı genci kaale bile almadı. Sakinlikle ‘panik butonuna’ bastı, bunu yaparken tek bir korku belirtisi dahi göstermedi.

 

KASİYERİN ALDIRMAZLIĞINA 15 SANİYE TAHAMMÜL EDEBİLDİ

 ‘Utangaç’ hırsız bu duruma yalnızca 15 saniye dayanabildi ve ardından sakince marketten çıkarak gözden kayboldu. Polis, ‘utangaç’ hırsızın izini henüz bulamadı.

 

Davranışları hiç de alışılmış soygun sahnelerine uygun olmayan kasiyer ve hırsızın bu görüntüleri, “Kasiyer kadın yaptığı hararetli telefon konuşmasıyla öyle meşguldü ki, söz konusu hırsıza aldırış edip yüzüne dahi bakmadı” gibi yorumlara neden oldu.

Sosyal medyada biri ise “Gururu incinen utangaç hırsızın ise, bu durumda marketi terk etmekten başka bir seçeneği kalmadı” diyerek izlenimini paylaştı.

 

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