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Silahlı soygun zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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 Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranırken uyuşturucu ile yakalanan zanlı Nawfal EL Ouenjli ile Negın Rahmanı (K-21/Öğrenci-İran) dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Silahlı soygun zanlıları mahkemeye çıkarıldı

 Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranırken uyuşturucu ile yakalanan zanlı Nawfal EL Ouenjli ile Negın Rahmanı (K-21/Öğrenci-İran) dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 16 Ekim 2020 tarihinde saat 14.50 raddelerinde,13 Ekim 2020 tarihinde Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan Nawfal El Ouenjli’nin kız arkadaşı Negin Rahmani’nin ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgâhın yatak odasında şeffaf naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı Rahmani’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgusunda ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddenin zanlı Nawfal El Ouenjli’nin olduğunu beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında zanlı Nawfal El Ouenjli’nin de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme yasal statüsü olmayan Nawfal EL Ouenjli’yi 2 ay süreyle cezaevine gönderirken, Negın Rahmanı ise 5 bin TL nakit teminat ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest kaldı.

 

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