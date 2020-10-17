  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Silahlı soygun zanlısı ve uyuşturucu zanlısı kız arkadaşı mahkemeye çıkarıldı

» »
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı.
Silahlı soygun zanlısı ve uyuşturucu zanlısı kız arkadaşı mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan zanlı Nawfal EL Ouenjli’nin kız arkadaşı Negın Rahmanı (K-21/Öğrenci-İran)’nin ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine önce zanlı Negın Rahmanı daha sonrada zanlı Nawfal El Ouenjli tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 16 Ekim 2020 tarihinde saat 14.50 raddelerinde,13 Ekim 2020 tarihinde Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan Nawfal El Ouenjli’nin kız arkadaşı Negin Rahmani’nin ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgâhın yatak odasında şeffaf naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı Rahmani’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgusunda ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddenin zanlı Nawfal El Ouenjli’nin olduğunu beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında zanlı Nawfal El Ouenjli’nin de tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının henüz bir beyanda bulunmadığını mahkemeye aktararak zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

yürtülen soruşlturmanın devam etiğinini daha aranmakta olup soruşturma devam eder.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne ve Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 5 Kişi Tutuklandı17 Ekim 2020 Cumartesi 13:10
  • Tatar: “Mutlaka Sandığa Gidin Ve Esareti Değil, Cesareti Seçİniz”17 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
  • Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 2. Tur Yarın17 Ekim 2020 Cumartesi 11:46
  • Avlaması Yasak Olunan "Pulya Kuşu" nu Doldurmuş Vaziyette Yakalandı17 Ekim 2020 Cumartesi 11:45
  • Güzelyurt'ta Yapılan Devriye Sırasında 4 Kişi Tutuklandı!17 Ekim 2020 Cumartesi 11:36
  • Meteoroloji Dairesi’nin 18-23 Ekim tarihli hava tahmin raporuna göre önümüzdeki Salı ve Çarşamba, sağanak bekleniyor.17 Ekim 2020 Cumartesi 11:34
  • Uyuşturucu Baskını'nda 1 Kişi Gözaltına Alındı!17 Ekim 2020 Cumartesi 11:31
  • 3 bin TL’ye Oy Mu Satın Alınıyor?17 Ekim 2020 Cumartesi 11:24
  • Pilli:Korona virüs tedavisi gören ve hayatını kaybeden "Aziz Çavlin"e başsağılı diledi17 Ekim 2020 Cumartesi 10:44
  • Pompeo'dan "Kapalı Maraş'ın Açılması Gözden Geçirilsin" Açıklaması17 Ekim 2020 Cumartesi 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti