Silahlı soygun zanlısı ve uyuşturucu zanlısı kız arkadaşı mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan zanlı Nawfal EL Ouenjli’nin kız arkadaşı Negın Rahmanı (K-21/Öğrenci-İran)’nin ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine önce zanlı Negın Rahmanı daha sonrada zanlı Nawfal El Ouenjli tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 16 Ekim 2020 tarihinde saat 14.50 raddelerinde,13 Ekim 2020 tarihinde Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan Nawfal El Ouenjli’nin kız arkadaşı Negin Rahmani’nin ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgâhın yatak odasında şeffaf naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı Rahmani’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgusunda ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddenin zanlı Nawfal El Ouenjli’nin olduğunu beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında zanlı Nawfal El Ouenjli’nin de tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının henüz bir beyanda bulunmadığını mahkemeye aktararak zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

yürtülen soruşlturmanın devam etiğinini daha aranmakta olup soruşturma devam eder.