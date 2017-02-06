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Sıla'nın cesur kıyafeti

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Sıla'nın cesur kıyafeti
Heybeden Şarkılar” adını verdiği konser serisinin sonuncusunu TİM Maslak Show Center’da gerçekleştiren Sıla'nın, derin dekolteli cesur kıyafeti dikkat çekti.

“Heybeden Şarkılar” adını verdiği konser serisinin sonuncusunu TİM Maslak Show Center’da gerçekleştiren Sıla'nın, derin dekolteli cesur kıyafeti dikkat çekti.

 Konserini Efe Bahadır ile söyledikleri şarkılarla başlatan Sıla, daha sonra ekibini tek tek sahneye çağırdı. Tüm ekibi sahneye aldıktan sonra kendisini de “Bendeniz Cennet Kuşu” diye sunan Sıla, konserin ilk bölümünde kariyerine başladığı yıllardan şarkılarına yer verdi.

Sahneye kabarık etekli göğüs dekolteli kıyafetle çıkan Sıla, “Bu etekle kendimi prenses gibi hissediyorum” dedi.

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Sıla, 9 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendiren 36 yaşındaki şarkıcıyı Gülşen Bubikoğlu, Caner Erkin, Şükran Ovalı, Ceylan Ertem gibi birçok ünlü isim de izledi.

Konser sırasında seyirciler arasından kendisine sarılmak isteyen minik hayranlarını kırmayan Sıla, sahneye davet ettiği miniklerle şarkı söyledi.

Sıla daha sonra konserini izlemeye gelen arkadaşı Ceylan Ertem'i sahneye davet etti. Birlikte bir parça seslendiren ikili, salondaki seyirciden büyük alkış aldı.

36 yaşındaki Sıla, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde “Heybeden Şarkılar” konseptiyle Ankara Congressium’da sahne alacak.

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