Sıla'ya darp davasında karar

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Ahmet Kural'ın talebine ret

Çok sayıda izleyicinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan Ahmet Kural ve avukatı, keşif ve bazı tanıkların dinlenilmesi talebinde bulundu. Mahkemenin söz konusu istemi reddetmesi üzerine da Kural'ın avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Bu talebin reddine karar veren mahkeme, sanık Kural'a son sözlerini sordu. Kural da "Masumum beraatimi istiyorum. İkimize de uyuşturucu testi yapılsın." dedi.

Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası verildi

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Kural'a "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay, "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.

Sıla: Adalet beni yüreklendirdi

Şarkıcı Sıla, "Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese biraz cesur ve yürekli olmayı tavsiye ediyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Darp, hakaretten 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu cezanın ertelenmesine karar verildi. Uyuştucu kullanmadığını söylüyordu Ahmet Kural, belgesi var."