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Sıla'ya küfreden Davut Güloğlu kendisini bu sözlerle savundu: Bu ülkeyi sevmeyenler için 'S..tir git' ifadesi kullandım, Sıla Hanım üzerine alındı

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Sıla'ya küfreden Davut Güloğlu kendisini bu sözlerle savundu: Bu ülkeyi sevmeyenler için 'S..tir git' ifadesi kullandım, Sıla Hanım üzerine alındı
Sıla'ya küfreden Davut Güloğlu kendisini bu sözlerle savundu: Bu ülkeyi sevmeyenler için 'S..tir git' ifadesi kullandım, Sıla Hanım üzerine alındı

Türkücü Davut Güloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen etkinlik için "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen Sıla'ya küfür ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Mahkemelik olan iki ünlü isimden Güloğlu, dün görülen duruşmada, "Ben Sıla'ya söylemedim o üzerine alındı" diyerek kendisini savundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapıd düzenlenen gösteri için "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen Sıla ile Davut Güloğlu mahkemelik oldu. Sıla'nın sözlerine "S..tir olsun gitsin" diyerek karşılık veren Güloğlu, davalık oldu.

1 yıl 2 aylık hapis cezası, para cezasına çevrildi

Sabah'ta yer alan habere göre: Sıla, sözlerine küfür ederek karşılık veren şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.

"Bu sözleri kendisine söylemediğim halde Sıla Hanım üzerine alındı"

Sıla ve Güloğlu arasındaki tazminat davası dün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü.H akim karşısında kendisini savunan Güloğlu, şunları söyledi: "Ben Ceza Mahkemesi'nde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S..tir git' ifadesi kullandım.

Benim sözümün aynısının bir televizyonda Prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla ^Hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir."

Ünlü şarkıcının avukatı ise Sıla'nın şeref haysiyet ve itibarının zedelendiğini belirterek tazminat verilmesini talep etti.

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