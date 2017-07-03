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SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Sileri Yanardağı’nda patlama

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Sileri Yanardağı’nda patlama
Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Candiroto köyü yakınlarında bulunan, turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği SileriYanardağı’nın aniden patlaması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü SutopoPurwoNugroho, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yanardağda aniden patlama meydana geldiğini söyledi.

Nugroho, "Patlamada soğuk lav, kül ve çamur püskürdü ve 10 kişi yaralandı.” dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Nugroho, bölgenin ziyarete kapatıldığını ve çevrede yaşayanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Yanardağdan püsküren küllerin 50 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. 
Sileri Yanardağı en son 2009'da aktif hale gelerek 200 metre yüksekliğe kül püskürmüştü. Yanardağdan 1979'da sızan zehirli gaz nedeniyle de 140’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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