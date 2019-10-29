Şili halkı "El pueblo unido, jamas será vencido!" (VİDEO)

Şili'de yoksulluğa ve eşitsizliğe karşı halkın öfkesi gittikçe büyürken, eylem sırasında bir orkestranın 'El pueblo unido, jamas será vencido!' (Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez) performansı büyük bir coşkuya neden oldu.

Şili'deki hükümet karşıtı eylemler devam ediyor.

Yoksulluğa ve eşitsizliğe karşı tepkilerin gösterildiği eylemde bir orkestra açık havada "El pueblo unido, jamas será vencido!" (Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez") performansıyla etkiledi.

Sosyalist devlet başkanı Salvador Allende'yi düşüren 1973 Pinochet Darbesi'ne karşı, Şili direnişinin en sembolik şarkılarından biri olan ''El pueblo unido jamás será vencido'', Şilili besteci Sergio Ortega tarafından yazıldı. Darbe esnasında Avrupa turnesinde olan, 14 yıl ülkesine dönemeyen Inti-Illimani şarkıyı yıllarca söyledi.