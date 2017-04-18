 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.728
  • Altın 152,861
  • Dolar 3,6951
  • Euro 3,9383
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Şili'de Pinochet döneminin tutuklularına tazminat

» »
Şili'de Pinochet döneminin tutuklularına tazminat
Şili'yi 1973-1990 yıllarında askeri rejimle yöneten General Augusto Pinochet döneminde tutuklu olanlara tazminat ödeneceği bildirildi.

Şili Yüksek Mahkemesi, hükümetin, 1973 ile 1990 yıllarında siyasi mahkum olan 71 kişiye toplam 3,2 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiği yönünde karar verdi.     

Mahkeme, alt mahkemenin hükümetin zaman aşımı süresinin dolduğu yönündeki itirazını reddetmesine yönelik hükmü onadı.     

Söz konusu 71 davacının, kurulan özel komisyon tarafından onaylanan yaklaşık 37 bin mahkum arasında bulunduğu öğrenildi.        

Ülkede diktatörlük döneminin eski mahkumları ile o dönemde hayatını kaybeden 3 binden fazla kişinin ailesine aylık ödeme yapılıyor.     

Şili'de 11 Eylül 1973'te yapılan askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende devrilmişti. General Augusto Pinochet'nin liderliğindeki cunta yönetimi, ülkeyi 17 yıl demir yumrukla yönetmişti. Pinochet 1990'ların başında iktidardan düştükten sonra yerleştiği İngiltere'de cunta dönemindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili yargılandığı İspanya'nın iade talebi üzerine gözaltına alınmıştı ancak İngiliz hükümeti Pinochet'in yargılanmasını sağlık sebepleri yüzünden uygun görmeyerek 83 yaşındaki diktatörü serbest bırakmıştı.      

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alaska'da petrol ve doğalgaz sızıntısı16 Nisan 2017 Pazar 14:38
  • Meksika'da otobüs kazası: 24 ölü15 Nisan 2017 Cumartesi 09:33
  • ABD, Afganistan'da GBU-43 kullanmış15 Nisan 2017 Cumartesi 09:23
  • NASA, Satürn'ün uydusunda canlı yaşamını destekleyecek kanıtlar buldu15 Nisan 2017 Cumartesi 09:21
  • ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son iki yılın zirvesinde14 Nisan 2017 Cuma 10:05
  • Kanada hint kenevirini yasallaştırıyor!14 Nisan 2017 Cuma 09:26
  • Malala'ya onursal Kanada vatandaşlığı verildi13 Nisan 2017 Perşembe 12:05
  • Peru'da 15 bin çocuk risk altında13 Nisan 2017 Perşembe 12:05
  • Venezuela'daki gösterilerde ölenlerin sayısı artıyor13 Nisan 2017 Perşembe 11:52
  • Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi13 Nisan 2017 Perşembe 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti