Şili'de Pinochet döneminin tutuklularına tazminat

Şili'yi 1973-1990 yıllarında askeri rejimle yöneten General Augusto Pinochet döneminde tutuklu olanlara tazminat ödeneceği bildirildi.

Şili Yüksek Mahkemesi, hükümetin, 1973 ile 1990 yıllarında siyasi mahkum olan 71 kişiye toplam 3,2 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiği yönünde karar verdi.

Mahkeme, alt mahkemenin hükümetin zaman aşımı süresinin dolduğu yönündeki itirazını reddetmesine yönelik hükmü onadı.

Söz konusu 71 davacının, kurulan özel komisyon tarafından onaylanan yaklaşık 37 bin mahkum arasında bulunduğu öğrenildi.

Ülkede diktatörlük döneminin eski mahkumları ile o dönemde hayatını kaybeden 3 binden fazla kişinin ailesine aylık ödeme yapılıyor.

Şili'de 11 Eylül 1973'te yapılan askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende devrilmişti. General Augusto Pinochet'nin liderliğindeki cunta yönetimi, ülkeyi 17 yıl demir yumrukla yönetmişti. Pinochet 1990'ların başında iktidardan düştükten sonra yerleştiği İngiltere'de cunta dönemindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili yargılandığı İspanya'nın iade talebi üzerine gözaltına alınmıştı ancak İngiliz hükümeti Pinochet'in yargılanmasını sağlık sebepleri yüzünden uygun görmeyerek 83 yaşındaki diktatörü serbest bırakmıştı.