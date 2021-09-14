Şili’de 'uçan ejderha' fosili bulundu

Bilim insanları, Şili’de uçan ejderha olarak aldandırılan ve 160 milyon yıl önce dünyayı dolaşan bir grup pterosaura ait kalıntılar buldu.

Bilim insanları, Şili’de uçan ejderha olarak aldandırılan ve 160 milyon yıl önce dünyayı dolaşan bir grup pterosaura ait kalıntılar buldu.

Bilim insanları, kuzey yarım kürede dolaştığı bilinen "uçan ejderha"nın Şili'de de yaşadığına dair kanıtlar buldu.

Şili’de Atacama Çölü'nde tespit edilen dinozor fosili 160 milyon yıl önce dünyayı dolaşan bir grup erken pterosaur'a ait.

Fosil uzun bir kuyruğu, kanatları ve keskin, dışa dönük dişleri olan Jura dönemi sürüngeninin bölgede yaşadığına dair bulunan ilk kanıt oldu.

Şili Üniversitesi'ne göre, fosil Rhamphorhynchinae alt ailesinin bir parçası.

Keşif hayvanların dağılımının geniş olduğunu gösterdi

Kalıntıların araştırılmasına öncülük eden Jhonatan Alarcon, bu gruptaki keşiflerin genellikle Avrupa'dan geldiğini ve Şili'de bulunan iskelet kalıntılarının bu gruptaki hayvanların dağılımının şimdiye kadar bilinenden daha geniş olduğunu gösterdiğini söyledi.

Keşif, dünyanın güneydeki kara kütlelerinin çoğunun Gondwana adı verilen bir süper kıtada birbirine bağlı olduğuna inanılan bir zamanda kuzey ve güney yarımküreler arasındaki yakın bağlara ve olası göçe işaret ediyor.

Şili'deki ilk dinazor fosilleri, Atacama Çölü Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi müdürü Osvaldo Rojas tarafından 2009 yılında Cerritos Bayos kasabasında keşfedilmişti.