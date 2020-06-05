Siligu Dayanışma Derneği Özçinar’i Ziyaret Etti

Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özçınar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Derneğin yapmayı hedeflediği faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Özçınar, Derneğin kent merkezinde trafik ve çevre konusunda yaşanan bazı sorunları aktarmasına atfen Belediyenin yapmayı hedeflediği düşüncelerini aktardı.

Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan da Güzelyurt Belediyesinin yaptığı çalışmaların gurur verici olduğunu vurgulayarak, Belediyenin Kent Park projesini ve bu kapsamda yapılan yeşillendirme, çevre düzenleme çalışmalarını beğenerek takip ettiklerini söyledi.