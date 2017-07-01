Şilili doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Şili Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar, bir ameliyat sırasında Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Konfederasyon Kupası çerçevesinde Portekiz ile Şili milli takımları arasında oynanan yarı final maçını izledi.

Konfederasyon Kupası için Rusya'da yapılan ve Portekiz ve Şili arasında oynanan yarı final maçı, tartışma yaratan bir olaya neden oldu. Şili Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar, bir hastayı ameliyat ederken maç izledi. 3-0 Şili’nin galibiyetiyle biten maç sonrası, doktorların kameraya yansıyan skor sevinci uzun sürmedi. Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcıların yoğun tepkisine yol açtı.

Hastane “Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alındı ve soruşturma başlatıldı” şeklinde açıklama yaptı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘KURALLAR İHLAL EDİLDİ’

Şili Hükümeti Sağlık Komisyonu üyesi Karla Rubilar da “Bu ciddi bir durum. Hastaların güvenliği ve onlara saygı için uyulması gereken kurallar var. Bu olayda tüm bu kurallar ihlal edildi” ifadelerini kullandı.

Konfederasyon Kupası için Rusya'da yapılan ve Portekiz ve Şili arasında oynanan yarı final maçı, tartışma yaratan bir olaya neden oldu. Şili Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar, bir hastayı ameliyat ederken maç izledi. 3-0 Şili’nin galibiyetiyle biten maç sonrası, doktorların kameraya yansıyan skor sevinci uzun sürmedi. Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcıların yoğun tepkisine yol açtı.

Hastane “Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alındı ve soruşturma başlatıldı” şeklinde açıklama yaptı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘KURALLAR İHLAL EDİLDİ’

Şili Hükümeti Sağlık Komisyonu üyesi Karla Rubilar da “Bu ciddi bir durum. Hastaların güvenliği ve onlara saygı için uyulması gereken kurallar var. Bu olayda tüm bu kurallar ihlal edildi” ifadelerini kullandı.