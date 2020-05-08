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Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka tespit edildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 44 tutuklu/hükümlünün Koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 numaraları L tipi Cezaevi'nde korona virüs belirtilerinin gözlemlenmesinin üzerine korona virüs testi yapılan 2 tutuklu/hükümlünün testi pozitif çıktı. Pozitif vak'aların tespit edilmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan çalışması sonucu 42 tutuklu/hükümlünün daha Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında:

"Silivri Ceza infaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi'nde Koronavirüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün korona virüs testleri pozitif çıkmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır. Yapılan testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.

Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlüler, Silivri Ceza infaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir. Diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edilecektir. Hastanede tedavisi süren ilk 2 vak'a da dahil edildiğinde; Silivri Ceza infaz Kurumunda korana virüs tanısı konulan 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu hassas süreç şeffaflıkla yürütülmekte olup tedavisi devam eden her bir tutuklu/hükümlünün ailesi bilgilendirilmiştir" denildi.

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