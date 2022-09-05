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Silivri’de yangın! Elektrikler kesildi

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Silivri'de elektrikli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Silivri’de yangın! Elektrikler kesildi

Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak’ta bulunan, tek katlı 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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ELEKTRİKLER KESİLDİ

Çevredeki tarlalarda çalışan iş makineleri fabrikayı çevreleyen duvarları yıktı. Yaklaşık 10 dönüm alanda yer alan fabrikada etkili olan yangın rüzgarın da etkisiyle batı bölümünde yoğunlaştı.

BEDAŞ ekipleri önlem amacıyla Alipaşa Mahallesi’nin elektriğini kesti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

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