Silkelenmiyoruz! Memleketimize ve İrademize Sahip Çıkıyoruz

Geçtiğimiz aylarda, toplum içerisinde de büyük bir tartışmaya neden olan, belediye

çalışanlarının Meclis önündeki eylemleri ve vekillerimizin komitedeki büyük uğraşları ile

ertelenen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın etkileri farklı alanlarda kendini

hissettiriyor.



Meşru olmayan hükümet, Anayasaya aykırı olmasına rağmen, haziran sonu gerçekleştirilmesi

gereken yerel seçimleri hukuka aykırı bir şekilde engellemek için, bugün Meclis’e bir yasa

tasarısı sundu. Bu husustaki motivasyonlarını ve telaşlarını daha iyi anlayabilmek için, 23

Haziran 2022 tarihinde, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında

imzalanan iş birliği protokolünün açılış gecesinde yapılan konuşmaları ciddiyetle ele almak

gerekir.



Protokole göre konuşma sırası dikkate alındığında bile, aslında yerel yöneticilerin adeta birer

alt idareci olarak tanımlandıkları görülüyor. Ayrıca hem Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı

ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar hem de atanmış bakan Fikri Ataoğlu, adeta

şükran sunma yarışına girerek, diğer konuşmacılar tarafından kendilerine hatırlatılan ev

ödevleri olan “belediyeler yasası değişikliğini” en kısa zamanda yerine getirme sözü verdiler.



Tören memleketimizde düzenlenmesine rağmen, birer ev sahibi gibi davranan TC

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerine talimat ve ödevler veren birer

öğretmen kararlılığında konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sürekli olarak 2002 Türkiyesi’nden

bugüne kadar TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde AKP’nin başarılarını

sıralamaları, aslında burayı kendi seçim süreçleri için uygun bir platform olarak gördüklerini

gösterdi. Ayrıca ecdada ve dine yapılan vurgular da dikkat çekiciydi.



Şahin, Kapalı Maraş’ın açılan kısmını, yaşanan acıları görmezden gelerek, bir “açık hava

müzesi” diye tanımladı ve oranın yatırıma açılabilecek bir mekân olarak kurgulanması

gerektiğini buyurdu. Belediye seçimine ve yasa değişikliğine ise üstü kapalı bir şekilde

değindi: “Seçimi düşünmemeli… Kıbrıs belediyelerini inşa etmek zorundayız” dedi. Hatta

“silkinip” –birebir bu kelimeyi kullanarak- kendimize gelmezsek, verimlilikte olan sorunlarımı

gideremeyeceğimizi söyledi.



Oktay, Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdiki iktidarının; yerel politikalar, belediyecilik konusunda

dünya çapında örnek gösterildiğini vurguladı. Hâlbuki seçilmiş belediye başkanları yerine

keyfi şekilde kayyumlar atayan bir idarenin demokratik yönetimlerce örnek alınabilmesi

mümkün değildir.



Uzunca bir zamandır, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından demokratik manada

yaşadığımız yıkım gittikçe geniş bir alana yayılıyor. Belediyeler aracılığıyla yapılmaya çalışılan,

kimsenin karşı çıkamayacağı “sayı azaltma” meselesine sıkıştırılarak, esas manadaki yerleşen

müdahalenin etkisi görünmez kılınıyor.



Hâlbuki bizim hedefimiz; demokrasinin en önemli ayağı olan yerel yönetimde eşitlik

planlarının üretildiği, belediyelerin karar alma organlarında kadınların eşit söz sahibi olduğu

ve adil temsil edildiği, sağlık ve sosyal hizmetler anlamında yerel yönetimlerin daha aktif

hizmet verdikleri, genç – kadın – lgbti+ - engelli – çocuk dostu belediyecilik anlayışının

sağlandığı, yoksullukla yerelde baş edebilme yollarının üretildiği bir belediyeler sistemidir.

Şu anki UBP – YDP – DP atanmış hükümetinin önümüze koyduğu yasa değişikliği tasarısı gibi,

toplu iş sözleşmelerinin ortadan kaldırılacağı, mevcut belediye çalışanlarının işlerini

kaybedebilecekleri, keyfi kayyum atamalarına yasal zemin yaratılacağı ve bir nevi irademizin

yerel ayağının da devredileceği bir yok oluş planını kabul etmemiz mümkün değil.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü