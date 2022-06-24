Silkelenmiyoruz! Memleketimize ve İrademize Sahip Çıkıyoruz

Geçtiğimiz aylarda, toplum içerisinde de büyük bir tartışmaya neden olan, belediye
çalışanlarının Meclis önündeki eylemleri ve vekillerimizin komitedeki büyük uğraşları ile
ertelenen Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın etkileri farklı alanlarda kendini
hissettiriyor.
Meşru olmayan hükümet, Anayasaya aykırı olmasına rağmen, haziran sonu gerçekleştirilmesi
gereken yerel seçimleri hukuka aykırı bir şekilde engellemek için, bugün Meclis’e bir yasa
tasarısı sundu. Bu husustaki motivasyonlarını ve telaşlarını daha iyi anlayabilmek için, 23
Haziran 2022 tarihinde, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında
imzalanan iş birliği protokolünün açılış gecesinde yapılan konuşmaları ciddiyetle ele almak
gerekir.
Protokole göre konuşma sırası dikkate alındığında bile, aslında yerel yöneticilerin adeta birer
alt idareci olarak tanımlandıkları görülüyor. Ayrıca hem Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı
ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar hem de atanmış bakan Fikri Ataoğlu, adeta
şükran sunma yarışına girerek, diğer konuşmacılar tarafından kendilerine hatırlatılan ev
ödevleri olan “belediyeler yasası değişikliğini” en kısa zamanda yerine getirme sözü verdiler.
Tören memleketimizde düzenlenmesine rağmen, birer ev sahibi gibi davranan TC
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerine talimat ve ödevler veren birer
öğretmen kararlılığında konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sürekli olarak 2002 Türkiyesi’nden
bugüne kadar TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde AKP’nin başarılarını
sıralamaları, aslında burayı kendi seçim süreçleri için uygun bir platform olarak gördüklerini
gösterdi. Ayrıca ecdada ve dine yapılan vurgular da dikkat çekiciydi.
Şahin, Kapalı Maraş’ın açılan kısmını, yaşanan acıları görmezden gelerek, bir “açık hava
müzesi” diye tanımladı ve oranın yatırıma açılabilecek bir mekân olarak kurgulanması
gerektiğini buyurdu. Belediye seçimine ve yasa değişikliğine ise üstü kapalı bir şekilde
değindi: “Seçimi düşünmemeli… Kıbrıs belediyelerini inşa etmek zorundayız” dedi. Hatta
“silkinip” –birebir bu kelimeyi kullanarak- kendimize gelmezsek, verimlilikte olan sorunlarımı
gideremeyeceğimizi söyledi.
Oktay, Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdiki iktidarının; yerel politikalar, belediyecilik konusunda
dünya çapında örnek gösterildiğini vurguladı. Hâlbuki seçilmiş belediye başkanları yerine
keyfi şekilde kayyumlar atayan bir idarenin demokratik yönetimlerce örnek alınabilmesi
mümkün değildir.
Uzunca bir zamandır, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından demokratik manada
yaşadığımız yıkım gittikçe geniş bir alana yayılıyor. Belediyeler aracılığıyla yapılmaya çalışılan,
kimsenin karşı çıkamayacağı “sayı azaltma” meselesine sıkıştırılarak, esas manadaki yerleşen
müdahalenin etkisi görünmez kılınıyor.
Hâlbuki bizim hedefimiz; demokrasinin en önemli ayağı olan yerel yönetimde eşitlik
planlarının üretildiği, belediyelerin karar alma organlarında kadınların eşit söz sahibi olduğu
ve adil temsil edildiği, sağlık ve sosyal hizmetler anlamında yerel yönetimlerin daha aktif
hizmet verdikleri, genç – kadın – lgbti+ - engelli – çocuk dostu belediyecilik anlayışının
sağlandığı, yoksullukla yerelde baş edebilme yollarının üretildiği bir belediyeler sistemidir.
Şu anki UBP – YDP – DP atanmış hükümetinin önümüze koyduğu yasa değişikliği tasarısı gibi,
toplu iş sözleşmelerinin ortadan kaldırılacağı, mevcut belediye çalışanlarının işlerini
kaybedebilecekleri, keyfi kayyum atamalarına yasal zemin yaratılacağı ve bir nevi irademizin
yerel ayağının da devredileceği bir yok oluş planını kabul etmemiz mümkün değil.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü
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