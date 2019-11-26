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Şilluris AB’den Türkiye aleyhine daha sert politika talep etti

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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, İsveç ve Slovakya Büyükelçileriyle görüşerek, AB’nin Türkiye karşısında daha sert bir politika uygulamasını talep etti.
Şilluris AB’den Türkiye aleyhine daha sert politika talep etti

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün İsveç ve Slovakya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkiler konularını görüştüğünü yazdı.


Habere göre Şilluris, İsveç’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anders Hagelberg’le gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) “tehditkar tutumunun” Kıbrıs sorununun çözüm beklentilerini baltaladığını iddia etti.


AB’nin gerek Kıbrıs sorunu gerekse bölgeyi ilgilendiren diğer önemli konularda Türkiye karşısında daha sert bir tutum takınması gerektiğini savunan Şilluris, Güney Kıbrıs ile İsveç arasındaki dostluk ilişkisine de vurgu yaptı.


Gazete, İsveç Büyükelçisi’nin ise görüşmede, Güney Kıbrıs ile pek çok ortak konuya sahip olduklarını ve ikili ilişkilerin AB çerçevesinde daha da ilerletilmesi gerektiğini dile getirdiğini aktardı.


Gazete bir diğer haberinde ise, Şilluris’in dün Slovakya’nın Güney Kıbrıs büyükelçisiyle de görüştüğünü ve görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunun bir kez daha doğrulandığını yazdı.
Habere göre, Şilluris ve Slovak elçi, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerinin görüşmelerinin başlamasının otuzuncu yıldönümü sebebiyle düzenlenen bir fotoğraf sergisini de ziyaret ettiler.

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