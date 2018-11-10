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Şilluris: “Bankalar lehine tek taraflı yasalar yaptık”

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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris “bankalar lehine tek taraflı yasalar yaptık” itirafında bulundu, bankalardan hiçbir karşılık görmediklerinden yakındı.
Şilluris: “Bankalar lehine tek taraflı yasalar yaptık”

Haravgi’nin haberine göre Şilluris 11’inci Yasama Dönemi İkinci Oturumu Faaliyet Raporu’nun sunumu için düzenlediği basın toplantısında bankalar için tek taraflı yasalar yaptıklarını, bankaların hiçbir karşılık vermediğinden yakındı. Şilluris “Devlet (hükümet ve meclis) bir kredinin bu kadar yüksek faiz değerlendirmesine kısıtlama getirmeyi başaramadı veya kısıtlama getirmek istemedi” dedi.

Şilluris, Meclis Başkanı olarak tak taraflı yasalar konusunda ortamın değişmesi için şahsi önerisi sorulduğunda “o kritik dönemde meclise sunduğum siyasi öneri ve yasa tasarılarımın sonucu olarak siyasi bir görüş belirttim. Yapacak yeni bir önerim yok.. Önerilerimi tekrarlamayacağım. Olan oldu”  ifadelerini kullandı.

Meclis Denetleme Komitesi’nde dile getirdiği, kooperatifte batık kredisi olan milletvekilleri olduğuna dair açıklaması üzerine, batık kredilerle ilgili yasal çerçeve ve Kooperatif –Helenic bank arasındaki anlaşma (devlet teminatı için) ile ilgili oylamalarda, çıkar çatışması ihtimaliyle ilgili görüşü sorulan Şilluris “Batık kredisi olan bir milletvekilinin oy kullanamayacağı düşüncesinde değilim. Bu herkesin şahsi meselesidir” dedi.

Alithia haberi manşetten “’Kırmızı Krediler’ İçin Koruma…D. Şilluris Batık Kredisi Olan Milletvekilleri Konusunda Hiçbir Sorun Görmüyor” başlığıyla aktardı, Şilluris’in “Bankaları vahşi hayvanlara dönüştürdük. Birçok kredi, borçlular ödemediği için değil bankaların uygulamaları yüzünden kırmızıya düştü” sözlerini öne çıkardı.

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