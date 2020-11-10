Şilluris, El Cezire Muhabirlerini Şikayet Etti

Eski Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Güney Kıbrıs’ın suç geçmişi olan kişilere yatırım karşılığı verdiği vatandaşlıklar konusunda, yatırımcı kılığına girerek gizli kamerayla çekim yapıp, yayımlayan El Cezire’nin iki gazetecisi hakkında şikayette bulundu.
Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in, Rum Polis Genel Müdürlüğü’ne mektup göndererek, El Cezire’den olan iki gazetecinin eylemleri konusunda şikayette bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Şilluris, iki gazetecinin ses kaydı alması, video çekmesi olaylarının araştırılmasını da talep etti.
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