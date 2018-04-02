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Şilluris: "Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi"

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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi çağrısında bulundu ve “milli davada tezler yeniden tayin edilsin” diyerek, siyasi partilerin işbirliği yapmasını önerdi.
Şilluris: "Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi"

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasının (1 Nisan 1955) yıldönümü nedeniyle Pahna köyünde düzenlenen kutlama töreninde konuşan Şilluris, “ülkenin milli varlığının tesisi ve Kıbrıs vatandaşlarının kazanımlarının yinelenmesi için Kıbrıs sorununun çözümü stratejik, metotlu plan ve doğru yönetim gerektirir” dedi, Avrupa Birliği’nin daha aktif müdahil olmasını istedi.

EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasından, 63 ve Barış Harekâtı’ndan 44 yıl sonra hâla “milli dava” diye nitelediği Kıbrıs sorununun çözümü için mücadele edilmekte olduğunu söyleyen Şilluris “Kıbrıs sorunu toplumlar arası bir sorun veya etnik çatışma meselesi değildir. Uluslararası barışı ve bölgesel güvenliği tehdit eden uluslararası bir sorundur” iddiasında bulundu.

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