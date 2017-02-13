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Şilluris: “Mücadelelerinin hedefine katılmamamız eoka’cılara hakarettir”

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Şilluris: “Mücadelelerinin hedefine katılmamamız eoka’cılara hakarettir”
Rum Meclis Başkanı Şilluris “Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve BM üyesi Kıbrıs devletinin kurulmasıyla EOKA mücadelesinin sona ermesi ve sonrasında yaptığımız hatalar bizi, Kıbrıs Helenizm’inin var oluşu için farklı şekilde mücadeleye mecbur bırakıyor” dedi

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris “Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve BM üyesi Kıbrıs devletinin kurulmasıyla EOKA mücadelesinin sona ermesi ve sonrasında yaptığımız hatalar bizi, Kıbrıs Helenizm’inin var oluşu için farklı şekilde mücadeleye mecbur bırakıyor” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre, üç EOKA’cı anısına dün düzenlenen anma töreninde konuşan Şilluris, “EOKA mücadelesinin, Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve BM üyesi Kıbrıs devletinin kurulmasıyla sona erdiğini” söyledi.

“EOKA’cıların fedakarlıklarının” tarihi sebeplerinin bulanıklaştırılmaması gerektiğini savunan Şilluris, “Onları, verdikleri mücadelenin hedefine katılmadan anmamız çelişkili, hakaretamiz ve riyakarlık olur” ifadelerini kullandı.

Şilluris, şöyle devam etti:

“Gerçekten EOKA mücadelesinin sona ermesi ve sonrasında yaptığımız hatalar bizi Helenizm’in var oluşu için farklı şekilde mücadeleye mecbur bırakıyor. Mücadele şekillerine 1960’tan itibaren duyarlılık gösterseydik bugünkü durum ve Kıbrıs Helenizm’inin perspektifleri farklı olabilirdi”

Şilluris, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak “Çözüm bizim ve vatanımız için büyük ve kritik mesele olmasına rağmen maalesef bizim tarafa bağlı değil. Bizim açımızdan sınırlarımızın, devletimizin toprak bütünlüğünün güvenceye alınması ve Kıbrıs vatandaşlarının insan haklarının tesis edilmesi beyan edilmiş ve dokunulamaz hakkımızdır” dedi.

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