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Şilluris’in Kuveyt ziyareti tamamlandı

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Şilluris’in Kuveyt ziyareti tamamlandı
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in Kuveyt’te gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamladığı haber verildi.

Kuveyt’in Rum Yönetimi’nin taleplerini desteklediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kuveyt’in, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşlar, Rum üniversitelerinin diplomalarının Kuveyt tarafından tanınması aynı zamanda iki ülkeden üniversitelerin AB programlarındaki işbirliğiyle ilgili taleplere, destek belirttiğini kaydetti.

Şilluris’in Kuveyt temasları sırasında, Kuveyt Yatırım Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı Farooq Bistaki’yle bir araya geldiğini yazan gazete, Şilluris’in Bistaki’yle görüşmesi sırasında “Kuveyt Emiri, Başbakanı ve Meclis Başkanının, kendilerine, istedikleri şeyleri desteklediklerini söylediklerini” iletti.

Şilluris, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere, aynı zamanda uluslararası meselelerdeki yaklaşımlarına yeni bir ivme kazandırmanın vaktinin geldiğini de söyledi.

Kuveyt Yatırım Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı Farooq Bistaki ise açıklamasında, eğitim konuları ile iki ülke arasındaki havayolu bağlantısının, yetkili bakanların gündemine getirildiğini belirtti.

Şilluris ile beraberindeki heyetin, kısa süreliğine de olsa Kuveyt Meclisi çalışmalarına katıldığını da yazan gazete, Şilluris ile beraberindeki heyetin, 50 yılı aşkın bir süredir Rum Yönetimi’nin Kuveyt’teki fahri konsolosu olan Fahd Al-Mojil ile bir araya geldiklerini de ekledi.

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