30 metre uzunluğundaki yapıya çizilen küçük kız resminin boyası bile daha tam olarak kurumasa da kentin en çok konuşulan şeylerinden biri oldu.Ressam Guido van Helten, Avrupa ve ABD'deki şehirlerde büyük binalara dev resimler çizmesiyle meşhur bir sanatçı.Avustralya'nın güneyindeki sadece 200 nüfuslu büyük bir topluluk ruhuna sahip Coonalpyn kasabasında ilgi odağı Guido van Helten.

Dev silolara ilk fırça darbeleri dokunduğundan bu yana, çevrede toplananlar çalışmayı izlemeye başladı.