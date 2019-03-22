  • BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

SIM kart tarih oluyor: eSIM teknolojisi için çalışmalara başlandı

»
Cep telefonlarında bir dönem sona eriyor. Mobil iletişimde fiziksel SIM karta gerek duyulmayan eSIM teknolojisi için Türkiye'de çalışmalara başlandığı duyuruldu.
SIM kart tarih oluyor: eSIM teknolojisi için çalışmalara başlandı

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, cep telefonlarıyla iletişimin olmazsa olmazı olan SIM kartlara artık gerek olmayacak. 

İlk olarak hücresel bağlantı destekli akıllı saatlerde kullanılan ve ardından Apple'ın geçen yıl pazara sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile akıllı telefonlara da yerleşen eSIM teknolojisi için Türkiye de çalışmalara başladı.

"Embedded SIM" (gömülü SIM) teknolojisiyle birlikte mobil abonelerin cihazlarında fiziksel SIM kart bulunmasına gerek kalmayacak. Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaların başladığını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan verdi.

‘YAKINDA SUNULMAYA BAŞLANACAK'

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, cihazların içine gömülü halde gelen SIM kartlarının uzaktan müdahale yöntemiyle kontrol edilerek abonelik yönetiminin yapılabilmesine olanak tanıyan eSIM teknolojisinin yakında tüm dünyada ve Türkiye'de sunulmaya başlanacağını duyurdu.

Vodafone'un sponsorluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yerli ürün ve uygulamaları desteklemek amacıyla ICT Medya dergisi tarafından düzenlenen TEKNO B2B etkinliğinde konuşan Sayan, söz konusu SIM kartların yönetiminde kullanılacak sunucuların ve sistemlerin yurt içinde bulunması konusunda da BTK'nın gerekli hassasiyeti gösterdiğine dikkat çekti. Sayan, "Bu teknolojinin ülkemize yine belirli oranlarda yerlilik şartıyla getirilerek vatandaşlarımızın istifadesine sunulması gerekiyor" dedi.

HANGİ ÜLKELERDE VAR?

 

Mobil operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sağlayan eSIM teknolojisi için BTK'nın yasal çalışmalarının ardından operatörler de abonelerine bu desteği sunabilecek.

Şu anda dünya genelinde eSIM desteği veren 24 ülkeden 46 operatör bulunuyor. Bu teknoloji şu anda ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Almanya, İspanya başta olmak üzere Norveç, Polonya, Katar, İsveç, Tayvan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yer alıyor.

Dünya mobil iletişim sektöründe 1991 yılında kullanılan ilk SIM kartların boyu 85.60 mm'yi bulurken; bu boyut, 1996'da çıkan Mini SIM kartlarda 25 mm'ye, 2003'te çıkan Micro SIM kartlarda 15 mm'ye ve 2012 yılında tanıştığımız Nano SIM kartta ise 12.3 mm'ye kadar düşmüştü.

eSIM'in hayatımıza girmesiyle birlikte ise SIM kart değiştirme veya SIM kart kestirme tarih olacağı gibi, abonelerin mobil iletişimi için artık fiziksel bir karta ihtiyaçları da kalmayacak

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batılı ülkeler neden Çinli teknoloji devi Huawei'den korkuyor?18 Mart 2019 Pazartesi 11:21
  • 'Kuantum bilgisayarları' hayatımızda yer alabilecek mi?18 Mart 2019 Pazartesi 10:53
  • Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı18 Mart 2019 Pazartesi 10:05
  • En İyi Çeviri Siteleri!16 Mart 2019 Cumartesi 21:21
  • Adını Zuckerberg’den Daha İyi Bilmemiz Gereken Bir Dâhi: İnternetin Öz Oğlu Aaron Swartz16 Mart 2019 Cumartesi 21:02
  • Katliamı öven paylaşım Ekşi Sözlük'ü hedef yaptı15 Mart 2019 Cuma 16:37
  • Bilim insanları 'zamanı geriye aldı'15 Mart 2019 Cuma 15:10
  • Dünya Pi sayısı rekorunu 31 trilyon basamağı hesaplayan Google çalışanı kırdı14 Mart 2019 Perşembe 14:53
  • Selfiler yüzünden ölümlere neden olan cep telefonları bu kez hayat kurtardı14 Mart 2019 Perşembe 12:56
  • Ülkeler hava sahasından kovdu, şirketler yere indirdi; Boeing 737 MAX 8 kazalarının arkasındaki sebep ne?14 Mart 2019 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti