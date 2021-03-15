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Şimdi de Fransa:Medyada Frexit' sesleri

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Fransız medyasında 'Frexit' sesleri: 'AB, bize asla yardım etmeyen yetersiz bir bürokrasi'
Şimdi de Fransa:Medyada Frexit' sesleri

Fransız Le Figaro gazetesinde yayınlanan bir analiz yazısında, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Avrupa vatandaşlarına hizmet etmediği' belirtildi ve "Fransız toprakları muhtemelen Frexit'in fikri için verimli" ifadeleriyle birlikten ayrılma fikri savunuldu.

Fransa'nın Le Figaro gazetesinde Avrupa Birliği'nin (AB) koronavirüsle mücadele sürecinde başarısız olduğu belirtilerek "Fransa AB'yi terk edebilir" mesajını içeren bir analiz yazısı yayınlandı. 

Laurent Herblay imzasıyla 12 Mart'ta yayınlanan yazıda, koronavirüs sürecinde AB’nin yetersiz kaldığı ifade edildi ve birlik 'Vatandaşlara asla hizmet etmeyen yetersiz bir bürokrasi' ifadeleriyle tanımlandı:

 

"AB bizi herhangi bir ekonomik veya sağlık krizinden korumadı. AB hiçbir şey inşa etmemize izin vermedi, Avrupa kıtası, ABD çokuluslu şirketleri veya Çin için sadece bir pazar. Ve AB Birleşik Devletler iradesini dayatmaya devam etti, şirketlerimizi para cezasına çarptırdı veya İran nükleer anlaşmasından istediği gibi çekildi. AB, bizi felç eden ve dikkatimizi dağıtan, bize asla yardım etmeyen yetersiz bir bürokrasi."

'Kovid krizi mi yoksa Avrupa Birliği'nin sonunun başlangıcı mı?' başlıklı yazıda, Fransa'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılabileceğini ifade edilerek, 'Frexit' benzetmesine yer verildi.

Yazıda ayrıca, "Fransız toprakları muhtemelen Frexit'in fikri için verimli" ifadeleri kullanıldı ve koronavirüs döneminde yaşananların Fransa'nın AB'den ayrılması konusunda 'önemli argümanlar getirdiği' belirtilerek 'iyi bir kampanyayla' Fransız vatandaşlarının da bu fikre destek vereceği öngörüsüne yer verildi.

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