  • BIST 88.855
  • Altın 253,429
  • Dolar 6,1210
  • Euro 6,8732
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Şimdi de muhtarlara kayyum: 11 muhtar görevden alındı

»
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde mıuhtar seçilen 11 kişi görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Görevden alınan muhtar Çetin Dirin, 'Görevden alınanların yerine memurlar atandı, azalar bile atanmadı.
Şimdi de muhtarlara kayyum: 11 muhtar görevden alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde mıuhtar seçilen 11 kişi görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Görevden alınan muhtar Çetin Dirin, 'Görevden alınanların yerine memurlar atandı, azalar bile atanmadı. Bugün arkadaşlar ile konuşacağız, yaşadığımız bu hukuksuzluğa karşı hukuki süreç başlatacağız' dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı mahallelerde muhtar seçilen biri tutuklu 11 muhtar görevlerinden alındı.

Görevden alınmaya gerekçe olarak muhtarlar hakkındaki güvenlik soruşturmaları ve kovuşturmalar gösterildi. Görevden alınan muhtarların yerine kayyum atandı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ'

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz, görevden alınan Kali Mahallesi muhtarı Çetin Dirin, "Şubat ayında hakkımda yapılan bir şikayet nedeniyle dün savcılığa çağrıldım. Terör örgütü bağlantısı ile suçlamışlar. Bu nedenle görevden alındığımı öğrendim. Şubat ayında suçlanmama rağmen ifadeye çağrılmadım. Ardından savcıyla görüştüğümde madem böyle bir suç var beni niye içeriye atmıyorsunuz dedim. Görevden alınanların yerine memurlar atandı, azalar bile atanmadı. Bugün arkadaşlar ile konuşacağız, yaşadığımız bu hukuksuzluğa karşı hukuki süreç başlatacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhur İttifakı'nda çatlak10 Mayıs 2019 Cuma 13:25
  • “Ali Babacan gemileri yakmış gibiydi"10 Mayıs 2019 Cuma 12:32
  • Eski AYM Başkanı Kılıç: YSK milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma soktu10 Mayıs 2019 Cuma 10:31
  • ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için tutuklanan Ayşe öğretmen özgür!10 Mayıs 2019 Cuma 09:42
  • MAK Danışmanlık’tan İstanbul anketi: ‘Kararım değişir’ diyen yüzde 16-17’lik bir kitle var10 Mayıs 2019 Cuma 09:34
  • 5 bin 500 seyahat acentası: 23 Haziran dönemi rezervasyonlarının nerdeyse yüzde 100'ü iptal edildi09 Mayıs 2019 Perşembe 19:47
  • Avrasya Araştırma Başkanı: İmamoğlu fazladan 120 bin oy alacak09 Mayıs 2019 Perşembe 18:55
  • Mahir Ünal'ın dolar öngörüsü tutmadı09 Mayıs 2019 Perşembe 18:54
  • Konya'da cemazdeyken hırsızlık09 Mayıs 2019 Perşembe 18:52
  • Türkiye'ye seyahat edeceklere uyarı: 'Dumansız sigara'nın Türkiye'ye sokulması yasaklandı09 Mayıs 2019 Perşembe 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti