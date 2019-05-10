Şimdi de muhtarlara kayyum: 11 muhtar görevden alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde mıuhtar seçilen 11 kişi görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Görevden alınan muhtar Çetin Dirin, 'Görevden alınanların yerine memurlar atandı, azalar bile atanmadı. Bugün arkadaşlar ile konuşacağız, yaşadığımız bu hukuksuzluğa karşı hukuki süreç başlatacağız' dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı mahallelerde muhtar seçilen biri tutuklu 11 muhtar görevlerinden alındı.

Görevden alınmaya gerekçe olarak muhtarlar hakkındaki güvenlik soruşturmaları ve kovuşturmalar gösterildi. Görevden alınan muhtarların yerine kayyum atandı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ'

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz, görevden alınan Kali Mahallesi muhtarı Çetin Dirin, "Şubat ayında hakkımda yapılan bir şikayet nedeniyle dün savcılığa çağrıldım. Terör örgütü bağlantısı ile suçlamışlar. Bu nedenle görevden alındığımı öğrendim. Şubat ayında suçlanmama rağmen ifadeye çağrılmadım. Ardından savcıyla görüştüğümde madem böyle bir suç var beni niye içeriye atmıyorsunuz dedim. Görevden alınanların yerine memurlar atandı, azalar bile atanmadı. Bugün arkadaşlar ile konuşacağız, yaşadığımız bu hukuksuzluğa karşı hukuki süreç başlatacağız" dedi.