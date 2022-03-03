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Şimdi de Rusya'daki kedilere 'yaptırım'

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Uluslararası Kedi Federasyonu (Fédération Internationale Féline - FIFe) adlı Fransa merkezli kuruluş Rusya'da yetiştirilmiş ya da Rusya'da yaşayan kişilere ait kedilere "yaptırım" getirdiğini duyurdu.
Şimdi de Rusya'daki kedilere 'yaptırım'

Uluslararası Kedi Federasyonu (Fédération Internationale Féline - FIFe) adlı Fransa merkezli kuruluş Rusya'da yetiştirilmiş ya da Rusya'da yaşayan kişilere ait kedilere "yaptırım" getirdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kendilerini "şoke ettiğini ve dehşete düşürdüğünü" belirten kuruluş bu "zulme" hiçbir şey yapmadan seyirci kalamayacağını belirterek Rusya'da yetiştirilen kedilere "yaptırım" uygulayacağını açıkladı.

FIFe'den yapılan açıklamada "Rusya'da yetiştirilmiş hiçbir kedi ithal edilemeyecek ve Rusya dışında FIFe'nin hiçbir soykütüğü kitabına kaydedilemeyecek" denildi. Federasyon ayrıca "Rusya'da yaşayan katılımcılara ait hiçbir kedinin Rusya dışındaki hiçbir FIFe fuarına giremeyeceğini" duyurdu.

Federasyon aldığı kararın 31 Mayıs'a dek geçerli olacağını, bu tarihten sonra kararın gözden geçirileceğini bildirdi.

Uluslararası spor kuruluşlarının Rus sporcuları müsabakalardan men etme kararları ardı ardına gelirken, dünyanın sayılı orkestralarından biri olarak kabul edilen Almanya'daki Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şefi Rus asıllı Valery Gergiev de görevden alınmıştı. Yaptırım histerisi İtalya'da Dostoyevski üzerine verilecek bir dersin iptal edilmesi gibi örneklerle devam etmişti.

FIFe'nin "Rus kedilerine" yaptırım açıklaması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

'Tetris de yasaklanacak mı?'

Global Times'ın haberine göre Çinli sosyal medya kullanıcıları önce bu açıklamayı şaka sandıklarını söylerken kedilerin çatışmayla ne ilgisi olduğunu sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı doğaya yaptırım getirildiğini söyleyerek "Rusya'dan AB'ye doğru esen kuzey rüzgarı da Rus rüzgarı mı sayılır? Bu delilik" diye yazdı. Bir başkası ise "Batı'da Tetris de yasaklanacak mı?" yorumunu yaptı.

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