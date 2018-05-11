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Şimdi de SIKILDIK etiketi dünya listesinde birinci oldu

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Türkiye'de sosyal medyaya sıçrayan seçim kampanyası Twitter'ın dünya gündemine damgasını vuruyor. Tamam - Devam tartışmasından sonra şimdi de S I K I L D I K etiketi dünya listesinde birinci oldu.
Şimdi de SIKILDIK etiketi dünya listesinde birinci oldu

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için yürütülen kampanyalar sosyal medyada geniş yankı buluyor. Twitter'ın Türkiye gündeminde seçimle ilgili etiketler geniş yer alırken bazı etiketler dünya listelerinde de birinci sıraya yükseliyor. Bu kez de Erdoğan'ın Ankara'daki AKP Gençlik Kolları Kongresi'ndeki konuşmasında "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum…" sözleri Twitter'da Türkiye gündemi oldu. Twitter kullanıcıları S I K I L D I K etiketiyle paylaşımlara başladı.

Erdoğan konuşmasında "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum..." dedi. Salonda bulunanlar "Hayır" diye karşılık verince Erdoğan bu kez de "Ciddi mi, sıkılmadınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Erdoğan'a Twitter'da "Sıkıldık" etiketi altında binlerce yanıt verilmeye başlandı. Etiket Türkiye gündeminin ardından Dünya gündeminde de yine birinci sıraya yerleşti.

S I K I L D I K etketinden kısa süre önce Erdoğan'ın "Millet tamam derse, çekiliriz" sözlerine sosyal medya kullanıcılarından T A M A M yanıtı gelmiş, etiket 24 saat içinde 2 milyonu geçmişti. Etikete karşılık bir Devam etiketi açılmıştı. Etiketin Twitter dünya gündeminde birinci sıraya yerleşmesi, dış basında da konu edilmişti.

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