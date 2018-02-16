ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI

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CTP-HP-TDP-DP KoalisyonHükümeti, Meclis’te oyçokluğuyla güvenoyu aldı...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 11.00’de , Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti için güven oylaması gündemiyle toplandı. Ad okunarak yapılan açık oylamanın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay sonucu açıkladı. Hükümet için, 27 kabul, 22 ret oyu kullanıldı, 1 kişi de katılmadı.

ERHÜRMAN’IN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Başbakan Tufan Erhürman kürsüden, Meclis’e teşekkür etti. Hükümetin programda çizilen çerçeveden hareketle hızla hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Erhürman, saygınlığın bu paralelde takdir edileceğini kaydetti. Erhürman, hedefin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu belirterek, muhalefetin de yardımıyla bunun başarılacağına inanç belirtti. Erhürman, Meclis’in saygınlığına uygun şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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